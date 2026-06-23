Procuraduría citó a magistrada Cristina Lombana para declarar contra Benedetti

La Procuraduría avanza la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamar “loca, demente y delincuente” a Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia. Estos se dieron tras el allanamiento de una propiedad de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico, la cual fue ordenada por Lombana y acompañada por diferentes secciones de la Fuerza Pública en noviembre de 2025. Lombana llevaba varias investigaciones contra quien ha sido una de las fichas clave del presidente Gustavo Petro. La audiencia, cuyos detalles reveló Semana, tendrá lugar el martes 30 de junio a las 9 de la mañana, para que Lombana entregue su versión sobre el proceso. Le puede interesar: El plan de Benedetti si Cepeda pierde: así se está acomodando La diligencia será llevada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, a unas semanas de que el caso contra el ministro del Interior pasara de indagación a investigación formal por los insultos que en su momento dirigió a la magistrada. En principio, la Procuraduría pidió el testimonio de Lombana por cuestionario escrito, pero ella rechazó la propuesta. Por el contrario, pidió al procurador delegado que escuche su testimonio sobre el caso. De hecho, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigara las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido Benedetti tras los insultos.

A Lombana le quitaron los casos de Benedetti

Desde principios de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a la magistrada Cristina Lombana de las investigaciones que adelantaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos. La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala, por lo que la magistrada deberá ceder los expedientes relacionados con los distintos hechos por los que es investigado el ministro.

En total, la magistrada abrió cuatro procesos a Benedetti. El primero en marzo de 2021 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que no tendrían justificación en su salario como legislador. Sería el primero de los procesos en contra de la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Un año después, en abril de 2022, el propio Benedetti solicitó a la Corte que Lombana fuera apartada del proceso, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada avance judicial ha sido acompañado de nuevos ataques públicos por parte del hoy ministro. Otros hechos por los que es investigado están relacionados con delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Benedetti asegura que la posición de Lombana es sesgada y que existe una persecución personal en su contra. “Es de público conocimiento que la instrucción fue adelantada por la magistrada Cristina Lombana, quien de manera evidente ha vulnerado mis garantías una y otra vez, por la enemistad y aversión que me tiene”, escribió el ministro en un comunicado público de febrero de 2024. Le puede interesar: Benedetti dice que Petro solo hace “análisis político” cuando sale en redes a apoyar a Cepeda, pero realmente viola la ley Esto, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de enviarlo a juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade. Incluso, la acusó de tener un “delirio frenético” por perseguirlo. La decisión de quitarle los procesos a Lombana, más allá de significar un logro para el ministro, ha sido catalogada por expertos como un hecho grave, pues daría lugar a que, en otros casos, los magistrados sean apartados de cualquier tipo de proceso.