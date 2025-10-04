“Sea serio”: le llueven críticas a Agmeth Escaf por proyecto para declarar patrimonio a la arepa de huevo

El representante a la Cámara y ex presentador de televisión Agmeth Escaf volvió a ser tendencia en redes sociales tras anunciar una iniciativa que busca elevar la arepa de huevo, uno de los platos más tradicionales del Caribe, a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. “Desde el Congreso radiqué el Proyecto de Ley 273 de 2025 para declarar a la Arepa e’ huevo de Luruaco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y celebrar cada junio su festival en grande”, aseguró Escaf en un video publicado en sus redes sociales. Lea más: Agmeth Escaf arremetió contra el presidente Petro y MinDeporte por idea de sacar a la Selección Colombia de Barranquilla El congresista, quien ha sido una de las fichas visibles del petrismo en el Atlántico, afirmó que su propuesta no es solo simbólica, sino que también busca reconocer el trabajo de las matronas de Luruaco, las mujeres que por generaciones han mantenido viva la receta y tradición del icónico plato. “Con esta ley honramos a nuestras matronas de Luruaco, quienes con su arte y tradición nos regalan la mejor arepa de huevo de Colombia. Es identidad, orgullo y economía popular del Caribe transmitida de generación en generación”, expresó Escaf.

Críticas en redes: “Hay cosas más importantes que una arepa”

Pese a la intención de rescatar una tradición, el anuncio de Escaf no cayó bien en varios sectores. En redes sociales, muchos usuarios calificaron el proyecto como “innecesario” y “una pérdida de tiempo”, argumentando que el Congreso debería priorizar temas más urgentes. “Agmeth, hay cosas mucho más importantes. ¿Eso en qué beneficia a las comunidades?”, escribió un usuario. Otro comentó: “¿Es en serio que esto es lo más importante para el país? Me recuerda a Paola Holguín con el carriel. Dios santo”.

De forma similar, un usuario en X reaccionó con tono sarcástico y le pidió mayor seriedad: “Ja, ja, ja, qué proyectazo, sea serio”, escribió en respuesta a la publicación. También la periodista Laura Ardila Arrieta, autora del libro La Costa Nostra, también se sumó a las críticas: “Por la ineptitud y mediocridad de esta clase política es que el Caribe ha tenido un nivel de pobreza mayor al promedio nacional y vive en la inoperancia que ya sabemos”. En X, Mateo Amaya Quimbayo también fue duro en su crítica. “Uno cree que es un video sarcástico y que al final llega el punch, pero no. Es real. Un representante gasta tiempo en esto y lo más triste es que se siente orgulloso por ello”.

Arepa e’ huevo

La tradición detrás de la arepa de huevo de Luruaco

Cada año, el municipio de Luruaco, en el departamento del Atlántico, celebra el Festival de la Arepa de Huevo, una fiesta gastronómica que atrae a cientos de turistas, productores y curiosos que buscan probar la receta original. Durante el evento, se premia la mejor arepa, se realizan actividades culturales y se resalta la importancia de este alimento en la identidad del Caribe. Además, el festival se ha convertido en una plataforma para mostrar cómo la arepa de huevo ha evolucionado con el tiempo, sin perder su esencia.



Aunque hoy se encuentran variaciones con diferentes rellenos, la receta tradicional —masa de maíz frita, rellena con un huevo y frita nuevamente— sigue siendo la protagonista. De hecho, el plato ya está incluido en la narrativa oficial del Atlántico como símbolo cultural y gastronómico, reconocido por su valor más allá de lo culinario.

