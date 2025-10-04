“Sea serio”: le llueven críticas a Agmeth Escaf por proyecto para declarar patrimonio a la arepa de huevo

El representante a la Cámara y ex presentador de televisión Agmeth Escaf volvió a ser tendencia en redes sociales tras anunciar una iniciativa que busca elevar la arepa de huevo, uno de los platos más tradicionales del Caribe, a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
“Desde el Congreso radiqué el Proyecto de Ley 273 de 2025 para declarar a la Arepa e’ huevo de Luruaco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y celebrar cada junio su festival en grande”, aseguró Escaf en un video publicado en sus redes sociales.
El congresista, quien ha sido una de las fichas visibles del petrismo en el Atlántico, afirmó que su propuesta no es solo simbólica, sino que también busca reconocer el trabajo de las matronas de Luruaco, las mujeres que por generaciones han mantenido viva la receta y tradición del icónico plato.
“Con esta ley honramos a nuestras matronas de Luruaco, quienes con su arte y tradición nos regalan la mejor arepa de huevo de Colombia. Es identidad, orgullo y economía popular del Caribe transmitida de generación en generación”, expresó Escaf.