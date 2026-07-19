Así es el inmenso archivo del noticiero 24 Horas que custodia ‘Pachito’: un laberinto de 10.000 cintas

Hay un pasillo de la Universidad Sergio Arboleda donde la historia de Colombia espera en cerca de 10.000 casetes en más de 200 cajas, algunos marcados con letras descoloridas, otros cubiertos por el polvo. Quien sabe qué tesoros hay ahí grabados; no es un archivista de bata blanca ni un historiador: es José Francisco Rincón Clavijo. Todos lo conocen como ‘Pachito’. A sus 72 años todavía camina entre esas cajas, como quien recorre una casa que ayudó a construir. No necesita consultar un inventario para recordar dónde está un discurso de Álvaro Gómez Hurtado, un reportaje de Javier Darío Restrepo o las imágenes de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Le puede interesar: 18 años de la Operación Jaque: así fueron los 22 minutos de la jugada de ajedrez contra las Farc La memoria la tiene en los ocho cuadernos que escribió a mano y organizó durante años, pero también en la cabeza. Pachito suele decir que él no estudió periodismo. Ni siquiera terminó la carrera de Ingeniería Civil que empezó en la Universidad Gran Colombia. La economía de su familia no se lo permitió. Entonces hizo de todo: vendió ropa, carros, llevó cuentas en una cooperativa y manejó taxi durante décadas. Fue precisamente un taxi el que cambió su vida. En 1986 un amigo le pidió reemplazarlo por unos días transportando al personal del antiguo Noticiero 24 Horas de Álvaro Gómez Hurtado y su familia, por donde pasaron estrellas de la televisión colombiana como Margarita Rosa de Francisco, María Elvira Arango (hoy directora de Los Informantes), Juan Eduardo Jaramillo, Virginia Vallejo, César Augusto Londoño y Mauricio Gómez, entre otros.

Parecía un trabajo temporal. Nunca imaginó que terminaría quedándose más de una década, hasta el cierre del noticiero el 31 de diciembre de 1997. Mientras otros conductores esperaban dentro del carro, él se bajaba a ayudar. Un día arregló unas lámparas. Después reparó un baño. Más adelante construyó escritorios, instaló aires acondicionados y adecuó cabinas de edición. ”Yo me volví el ‘todero’ del noticiero. Acompañaba a los periodistas a cubrimientos, ajustaba cosas en la sede, de todo”, dice Francisco en diálogo con EL COLOMBIANO. Nadie se lo pidió. Simplemente veía algo dañado y lo arreglaba. Así dejó de ser “el taxista” para convertirse en el hombre que resolvía cualquier problema.

Dentro del noticiero terminó haciendo de todo. Cargaba trípodes para los camarógrafos, montaba luces, acomodaba la corbata de un entrevistado antes de salir al aire y aprendió a manejar el teleprónter cuando hacía falta alguien en producción. Durante años acompañó las emisiones que presentaban Margarita Rosa de Francisco y César Augusto Londoño sin aparecer nunca en pantalla. Los periodistas también encontraron en él un apoyo permanente. Javier Darío Restrepo lo llevaba con frecuencia a cubrir reportajes. ‘Pachito’ lo admiraba profundamente. Dice que aprendió observándolo trabajar, viendo cómo preguntaba y cómo escribía.

En el año 2000, tras el cierre de 24 Horas, comenzó a digitalizar el archivo, por su cuenta y con apoyo de algunas personas de la familia Gómez, como Mauricio y María Mercedes, dos hijos de Álvaro. Una de sus prioridades fue rescatar toda la obra periodística en video de Restrepo, convencido de que las nuevas generaciones deben conocer ese legado. Con María Elvira Arango la relación trascendió la oficina. Es madrina de su matrimonio con Norma Martínez (auxiliar contable) y todavía, de vez en cuando, lo llama para preguntarle si en aquellos casetes olvidados existe alguna imagen que nadie más conserva. Su vínculo con la familia Gómez fue todavía más estrecho. Recuerda a Álvaro Gómez Hurtado (tío del hoy ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, y del senador electo, Enrique Gómez) como un hombre sencillo, que saludaba a todos cuando recorría las oficinas del noticiero. Nunca lo vio intervenir en las decisiones periodísticas. Y con Mauricio Gómez la confianza fue absoluta.

El archivo y el fragor de la noticia