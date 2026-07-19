Así es el inmenso archivo del noticiero 24 Horas que custodia ‘Pachito’: un laberinto de 10.000 cintas

Hay un pasillo de la Universidad Sergio Arboleda donde la historia de Colombia espera en cerca de 10.000 casetes en más de 200 cajas, algunos marcados con letras descoloridas, otros cubiertos por el polvo. Quien sabe qué tesoros hay ahí grabados; no es un archivista de bata blanca ni un historiador: es José Francisco Rincón Clavijo. Todos lo conocen como ‘Pachito’.
A sus 72 años todavía camina entre esas cajas, como quien recorre una casa que ayudó a construir. No necesita consultar un inventario para recordar dónde está un discurso de Álvaro Gómez Hurtado, un reportaje de Javier Darío Restrepo o las imágenes de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
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La memoria la tiene en los ocho cuadernos que escribió a mano y organizó durante años, pero también en la cabeza. Pachito suele decir que él no estudió periodismo. Ni siquiera terminó la carrera de Ingeniería Civil que empezó en la Universidad Gran Colombia.
La economía de su familia no se lo permitió. Entonces hizo de todo: vendió ropa, carros, llevó cuentas en una cooperativa y manejó taxi durante décadas. Fue precisamente un taxi el que cambió su vida.
En 1986 un amigo le pidió reemplazarlo por unos días transportando al personal del antiguo Noticiero 24 Horas de Álvaro Gómez Hurtado y su familia, por donde pasaron estrellas de la televisión colombiana como Margarita Rosa de Francisco, María Elvira Arango (hoy directora de Los Informantes), Juan Eduardo Jaramillo, Virginia Vallejo, César Augusto Londoño y Mauricio Gómez, entre otros.