Exclusivo | Así fue como obras en el Archivo General causaron inundación de depósito y dañaron 155 tomos

Una filtración de agua que corrió en una zona del Archivo General de la Nación (AGN), en pleno centro de Bogotá, puso bajo amenaza una parte del patrimonio documental de Colombia. El incidente ocurrió el pasado 3 de julio, hacia el mediodía, en el nivel subterráneo de la sede principal de la entidad y afectó directamente 155 tomos históricos de la Sección República, que contiene 94 fondos documentales de archivos producidos por las secretarías de Estado, ministerios, gobernaciones y entidades nacionales desde el inicio de la vida republicana en el país. Sus documentos abarcan hechos desde principios del siglo XVII (con registros rezagados desde aproximadamente 1605) hasta finales del siglo XX (aproximadamente 1994 o 1995). Contienen información sobre hacienda pública, ministerios (como Guerra y Marina, Instrucción Pública, Justicia), gobernaciones, correos y aduanas, además de leyes originales y libros manuscritos. Lea también: Así desviaron la investigación del magnicidio de Luis Carlos Galán y ocultaron a los verdaderos responsables El grave episodio para la historia del país quedó consignado en documentos oficiales a los que tuvo acceso en exclusiva EL COLOMBIANO. Se trata de las respuestas del AGN a derechos de petición radicados por dos ciudadanos, uno de ellos James Vladimir Torres Moreno, mientras que la otra persona pidió no ser identificado para este reportaje. Las respuestas del AGN permiten reconstruir lo ocurrido y revelan que el agua llegó hasta el depósito número 3, donde estaban almacenados documentos de los fondos del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Hacienda. El origen de la filtración está relacionado, según la propia entidad, con obras civiles que se ejecutan en el edificio principal. Los trabajos de rehabilitación adelantados en el sector conocido como la “Rosa de los vientos”, sumados a las lluvias registradas durante la primera semana de julio, provocaron una filtración que alcanzó el nivel -1 y terminó inundando el depósito. No se pierda: Gobierno alista la publicación de los primeros archivos desclasificados del extinto DAS “Derivado de la ejecución de estos trabajos que se realizan en la rosa de los vientos y las lluvias registradas durante la primera semana de julio, se produjo filtración de agua al nivel inferior, con afectación directa al área de custodia (depósito #3) y la documentación allí ubicada”, reconoce el AGN en la respuesta a los dos peticionarios. La entidad, en las dos respuestas, hizo una segunda precisión: “Como se señaló anteriormente, el día 3 de julio hacia el mediodía, se generó una filtración de agua al nivel inferior (nivel -1), con afectación directa al área de custodia (depósito #3) y la documentación”. El episodio expuso, además, una vulnerabilidad que va más allá de los daños físicos provocados por el agua: parte de los documentos afectados todavía no cuenta con una copia digital que garantice la preservación de su contenido.

El agua llegó a los documentos históricos

El balance inicial del Archivo General de la Nación, que forman parte de la respuesta a los derechos de petición, da cuenta de 155 tomos afectados: 148 pertenecientes al fondo Ministerio de Gobierno y otros 7 del fondo Ministerio de Hacienda. Todos se encontraban en el depósito número 3 del nivel subterráneo. Una vez detectada la emergencia, el Grupo de Conservación y Restauración (GCR) de la entidad inspeccionó las áreas de custodia y activó los protocolos contemplados en el Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación. Los documentos fueron clasificados según el nivel de afectación y posteriormente trasladados al laboratorio de restauración y a la sala de exposición. Lea también: ¿Cómo será el proceso de desclasificación de archivos del DAS? Hay 57 mil cajas Allí comenzó una operación de recuperación que incluyó el levantamiento del inventario, el secado mediante aireación natural, papeles absorbentes, ventiladores y equipos de deshumidificación. Pero el agua no solo obligó a retirar los tomos de sus lugares habituales. También dejó huellas sobre algunos de ellos. De acuerdo con el diagnóstico técnico conocido por EL COLOMBIANO, varias encuadernaciones presentan ondulaciones y deformaciones producto de la humedad. En algunos folios también se registró pérdida de planimetría, es decir, alteraciones físicas en la superficie del papel. En el documento oficial del AGN, el dictamen del Grupo de Conservación y Restauración (GCR) admite que, si bien no se evidencia una pérdida permanente de información, el agua causó la “pérdida de planimetría en algunos casos, dadas las características y el comportamiento de los materiales en contacto con el agua” y que, “en cuanto a las encuadernaciones, algunas presentan ondulaciones y deformaciones por la humedad”. No se pierda: Petro oficializó decreto para desclasificar archivos del extinto DAS, ¿qué contienen estos documentos? Las unidades de conservación originales —las bandejas laterales en las que reposaban los libros— resultaron afectadas y, según el diagnóstico, deben ser reemplazadas en su totalidad. Al momento de responder los derechos de petición, el Archivo General de la Nación informó que los documentos ya estaban completamente secos y permanecían bajo intervención en los laboratorios de restauración.

La otra amenaza: hongos y bacterias

Al agua se suma ahora la humedad atrapada en el papel de los archivos que puede convertirse en el escenario ideal para la proliferación de microorganismos capaces de deteriorar de manera progresiva los documentos. Por eso, el AGN activó también un protocolo de emergencia microbiológica. Los técnicos realizaron muestreos sobre los soportes afectados y adelantaron procesos de desinfección mediante nebulización en las áreas comprometidas, como medida preventiva frente al crecimiento de hongos y bacterias. El objetivo era evitar que una emergencia inicialmente causada por agua terminara convirtiéndose en un daño biológico de mayores proporciones. Lea también: La cacería por los archivos secretos del DAS La entidad asegura que, de acuerdo con la evaluación realizada por el Grupo de Conservación y Restauración, no existe pérdida de información ni deterioro irreversible de los soportes documentales. No obstante, reconoce que algunos folios sí presentan pérdida de planimetría y que las encuadernaciones y elementos de almacenamiento tendrán que ser intervenidos. Ninguno de los 155 tomos ha sido declarado irrecuperable. Pero hay un elemento que mantiene abierta la preocupación. ¿Existe una copia digital de estos documentos? Los 155 tomos afectados no están completamente digitalizados. El dato aparece en las respuestas oficiales del Archivo General de la Nación y constituye uno de los puntos más sensibles del incidente. La entidad reconoció que la digitalización de los dos fondos afectados es parcial y que, después de la inundación, el grupo de reprografía tuvo que verificar cuáles de los tomos contaban con una copia digital. El incidente también tiene una consecuencia inmediata para historiadores, investigadores y ciudadanos que consultan el Archivo General de la Nación: los 155 tomos permanecen temporalmente fuera de consulta. No se pierda: Molestia de historiadores por cambios en el Archivo General de la Nación La restricción no es definitiva. La entidad explicó que los documentos deben completar los procesos de recuperación de plano, realmacenamiento en carpetas desacidificadas y reemplazo de las bandejas laterales antes de regresar a los espacios de consulta. Lo que todavía no existe es una fecha concreta para su regreso. El último director del Archivo General de la Nación durante el gobierno anterior, de Gustavo Petro, fue el historiador Francisco Javier Flórez Bolívar, quien apareció a finales de julio pasado, junto al entonces presidente, entregando los primeros documentos desclasificados del DAS a familiares de Jaime Garzón y Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), víctima de desaparición forzada en 1993. En su momento, a través de X, Florez hizo aclaraciones sobre las obras y el posible riesgo de mojarse documentación en medio de las mismas. “Con una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos, este año se inició la intervención. El equipo de conservación del AGN y la brigada de la entidad han estado atentos a cualquier contingencia y, hasta el momento, no hay reportes de pérdida de información”, dijo el entonces director del AGN.

La tan esperada desclasificación documental de los archivos del DAS, una iniciativa liderada por Florez, está a décadas (o siglos) de distancia de materializarse de fondo amplia. El fondo del DAS es un océano compuesto por 57.425 cajas o unidades de conservación en soporte físico (más de 14.300 metros lineales de papel) y 47.829 medios magnéticos y digitales (servidores, discos, disquetes, etc.). Al 30 de junio de 2026, la digitalización documental apenas iba en un 34.8 % (206.530 imágenes de 594.000 proyectadas). Para dimensionar la precarización, el informe de empalme del AGN 2022-2026, revela que cerca del 58% de las unidades del archivo general tiene descripciones incompletas y el 30% está sin digitalizar. Bajo las capacidades y presupuestos actuales de la entidad, cerrar la brecha archivística general “tomaría más de 900 años” EL COLOMBIANO buscó a la dirección del Archivo General de la Nación para obtener una respuesta oficial sobre los tomos mojados, por una filtración de agua, pero el director encargado, Ignacio Epinayu Pushaina, quien anteriormente se desempeñaba como subdirector de Inspección, Vigilancia y Control, no había respondido al cierre de esta nota. Desde la institución se indicó que la posición oficial está contenida en las respuestas entregadas en los derechos de petición. Preguntas y respuestas