“No siembren arroz, no es rentable; siembren marañón”: la polémica frase del ministro de Agricultura

La relación entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y los arroceros atraviesa un punto crítico. En medio de la crisis por los bajos precios y los efectos del fenómeno de El Niño, una frase del funcionario encendió aún más la tensión: “No siembren arroz, no es rentable”.
Durante un encuentro con campesinos de La Guajira y el Cesar, en Urumita, Dangond les recomendó a los productores del Norte del país cambiar el arroz por marañón, al considerar que este cultivo se adapta mejor a las condiciones de suelo y clima de la región Caribe y puede ofrecer una mayor rentabilidad.
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“El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Siembren marañón, el marañón da rentabilidad por encima del 24%”, afirmó el funcionario.