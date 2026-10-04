“No siembren arroz, no es rentable; siembren marañón”: la polémica frase del ministro de Agricultura

La relación entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y los arroceros atraviesa un punto crítico. En medio de la crisis por los bajos precios y los efectos del fenómeno de El Niño, una frase del funcionario encendió aún más la tensión: “No siembren arroz, no es rentable”. Durante un encuentro con campesinos de La Guajira y el Cesar, en Urumita, Dangond les recomendó a los productores del Norte del país cambiar el arroz por marañón, al considerar que este cultivo se adapta mejor a las condiciones de suelo y clima de la región Caribe y puede ofrecer una mayor rentabilidad. Puede leer: Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales “El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Siembren marañón, el marañón da rentabilidad por encima del 24%”, afirmó el funcionario.

La advertencia del ministro tiene como argumento el alto consumo de agua del arroz y la mayor exposición del cultivo a fenómenos climáticos como El Niño, que puede reducir la disponibilidad hídrica y afectar la productividad. La propuesta llega, además, en un momento particularmente complejo para los arroceros. Fedearroz ha advertido sobre los bajos precios de comercialización registrados durante las cosechas de 2025 y 2026 y la caída en la productividad asociada al fenómeno de El Niño, por lo que el gremio ha pedido medidas de apoyo al Gobierno. Además: “No tenemos nada que ocultar”: Fedearroz responde a MinAgricultura por revisión de recursos

MinAgricultura pone la lupa sobre $552.000 millones

El enfrentamiento entre el Gobierno y Fedearroz no es nuevo y la disputa por los recursos del gremio tampoco. Durante la asamblea de productores afiliados, realizada el 2 de octubre en la seccional de Valledupar, el ministro de Agricultura volvió a poner el foco sobre el manejo de los recursos de la Federación. Relacionado: Arroceros se molestan con el ministro de Agricultura: “Hoy parece que quisiera enterrar el gremio” La revisión ya había sido anunciada por el Ministerio mediante una comunicación dirigida a la junta directiva. En el documento, el ministro ordenó adelantar una revisión rigurosa y con enfoque forense de la ejecución, destinación e impacto de los recursos administrados por la entidad.

Según las cifras expuestas por el Ministerio, en los últimos 15 años las subastas de importación de arroz desde Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que el recaudo de la cuota parafiscal superaría los $259.000 millones. En conjunto, son más de $552.000 millones. La preocupación, según el Ministerio, es que, pese a estos recursos, los productores sigan enfrentando altos costos de producción, baja productividad e infraestructura insuficiente para responder a riesgos como los fenómenos climáticos. Vea también: El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

Fedearroz defiende el manejo de sus recursos

Como respuesta, el presidente de la junta directiva de Fedearroz, César Augusto Saavedra, aseguró que el gremio comparte la importancia de administrar con transparencia, responsabilidad y rigor los recursos destinados al desarrollo del sector, una política que, según afirmó, ha mantenido durante sus 80 años de existencia.

También manifestó su disposición a que las autoridades competentes realicen las revisiones que consideren necesarias para verificar la destinación y ejecución de los recursos. Le interesa: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques No obstante, recordó que estos fondos ya han estado sometidos a controles de los organismos del Estado. Según Fedearroz, la Contraloría General de la República realiza auditorías anuales sobre la inversión de los recursos, de acuerdo con los cronogramas establecidos por los organismos de control. Además, señaló que la Procuraduría General de la Nación ha realizado revisiones cuando lo ha considerado pertinente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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