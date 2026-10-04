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Sismo de magnitud 4,6 sacudió el océano Pacífico este domingo: esto se sabe

El evento telúrico se presentó en el océano Pacífico, en los límites marítimos entre Colombia y Panamá, como se observa en el mapa del Servicio Geológico Colombiano.

  • Sismo de magnitud 4,6 sacudió el océano Pacífico este 4 de octubre de 2026. FOTO: Servicio Geológico Colombiano
    Sismo de magnitud 4,6 sacudió el océano Pacífico este 4 de octubre de 2026. FOTO: Servicio Geológico Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un sismo se presentó en la mañana de este domingo 4 de octubre en el océano Pacífico.

El evento telúrico tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, según reveló el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín de la entidad, el temblor ocurrió a las 09:06 de la mañana y la alerta llegó a 56 estaciones del SGC.

El mapa compartido por el Servicio Geológico Colombiano muestra que el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, cerca de la zona entre Colombia y Panamá.

Lea también: Temblor de magnitud 5,3 cerca de Venezuela se sintió en Colombia: ¿dónde fue el epicentro?

Entre los municipios más cercanos mencionados por la entidad se encuentran Tonosí, a 305 kilómetros; Mariato, a 310 kilómetros, y Las Minas, a 327 kilómetros, en Panamá.

Usuarios en redes sociales comentaron que también sintieron el evento telúrico en Cali, Valle del Cauca. Uno de ellos afirmó que vive en un cuarto piso y que percibió el movimiento.

Entérese: Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió?

Otro sismo, también registrado en el océano Pacífico, pero de magnitud 2,7 y más cercano a Colombia, se presentó a las 11:03 de la noche del sábado 3 de octubre. El evento tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, según informó la entidad.

Si bien las autoridades permanecen alertas, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y comprender que estos fenómenos naturales se originan en la dinámica y la interacción de las placas tectónicas sobre las que se encuentra Colombia, principalmente las placas Suramericana, de Nazca y del Caribe.

La convergencia entre estas placas genera procesos de subducción y acumulación de energía en la corteza terrestre, que puede liberarse en forma de terremotos.

Entre las medidas de seguridad, no está de más mantenerse alejados de estructuras que puedan caer y buscar sitios despejados, donde no haya árboles ni edificaciones cercanas. Manténganse informados a través de los sitios oficiales sobre este y otros eventos telúricos registrados en Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 4,6 registrado el 4 de octubre?
El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, cerca de la zona entre Colombia y Panamá, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
¿A qué hora ocurrió el sismo de este domingo 4 de octubre?
El sismo ocurrió a las 9:06 de la mañana del domingo 4 de octubre, de acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano.
¿En qué lugares se sintió el temblor de magnitud 4,6?
Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el movimiento en Cali, Valle del Cauca.

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