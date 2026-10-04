David Alonso se quedó a las puertas del podio en Japón; está cerca del tercer puesto de la general en Moto2

El piloto colombo-español David Alonso tuvo una buena presentación en el Gran Premio de Japón. Aunque terminó a dos puestos del podio –fue quinto en la prueba asiática–, el corredor del Aspar Team de España resultó apenas con una diferencia de dos segundos respecto al ganador de la carrera: Izan Guevara.
Alonso tuvo un rendimiento constante durante el fin de semana. Desde las pruebas libres del viernes le fue bien. El sábado, en las clasificaciones, terminó en el sexto puesto. Desde ahí partió en la carrera. Sin embargo, el piloto Manuel González, líder de la clasificación general y quien salía por delante de David, no arrancó por un problema en su moto.