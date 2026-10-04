David Alonso se quedó a las puertas del podio en Japón; está cerca del tercer puesto de la general en Moto2

El piloto colombo-español David Alonso tuvo una buena presentación en el Gran Premio de Japón. Aunque terminó a dos puestos del podio –fue quinto en la prueba asiática–, el corredor del Aspar Team de España resultó apenas con una diferencia de dos segundos respecto al ganador de la carrera: Izan Guevara. Alonso tuvo un rendimiento constante durante el fin de semana. Desde las pruebas libres del viernes le fue bien. El sábado, en las clasificaciones, terminó en el sexto puesto. Desde ahí partió en la carrera. Sin embargo, el piloto Manuel González, líder de la clasificación general y quien salía por delante de David, no arrancó por un problema en su moto.

Antes de que el semáforo autorizara el inicio de la competencia, González levantó la mano y pidió salir: abandonó la competencia. Eso dejó a Alonso en el quinto puesto desde la partida. No obstante, cuando arrancó, en la recta antes de la primera curva, el colombiano perdió su posición con Daniel Holgado, su compañero de equipo. Le puede interesar: ¡Un rayo en Japón! David Alonso “voló” en los entrenamientos libres y marcó el mejor tiempo en Moto2

¿Qué dijo David Alonso tras su buen resultado en Japón?

Alonso no se conformó con la sexta posición. Quería continuar con la buena racha que trae desde hace un tiempo. Por eso aceleró y pasó a su compañero. Después, intentó meterse en el podio de la prueba japonesa, pero no lo consiguió. El recorrido fue apretado y no pudo entrar en los tres primeros escaños. Sin embargo, quedó contento con el rendimiento que mostró.

“Creo que manejé a un nivel alto y siempre he estado delante hasta el final. Pude ver cosas interesantes para seguir mejorando. Por ejemplo, entendí por qué me voy largo a veces en la primera curva, y es por el rebufo que hay cuando estamos todos los pilotos muy juntos. Si echas la vista atrás, muy pocas veces ha pasado que los seis primeros pilotos terminen la carrera con dos segundos de diferencia entre ellos, y todos rodando en tiempos de récord”, aseguró el piloto colombo-español.

El resultado que obtuvo este domingo ayudó a Alonso a mantenerse en el cuarto puesto de la clasificación general, después de sumar 25 puntos más a su actuación. El piloto que representa la bandera de Colombia quedó a 14,5 unidades de igualar a Iván Ortola, quien aparece en la tercera casilla de la clasificación general del segundo campeonato en importancia del motociclismo mundial.

David está lejos del primer puesto en la clasificación general. 80 puntos lo separan de Manuel González, que lidera el campeonato con 245,5 unidades. Izan Guevera Bonin es segundo con 235 punto. El próximo 11 de octubre, en Indonesia, Alonso buscará una nueva victoria que lo acerque al objetivo de terminar su último año en Moto2 dentro de los tres primeros del campeonato.

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