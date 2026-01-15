Petro ordena que solo hablen de él en las redes sociales del Gobierno

En una reunión en Palacio en estos días el nuevo subsecretario de comunicaciones de Palacio, Andrés Hernández, dio a conocer a los funcionarios el cambio en la estrategia para lo que les queda de mandato. Una de las instrucciones principales quedó en un chat al que accedió EL COLOMBIANO: “Por orientación presidencial de ahora en adelante en los mensajes, sobre todo en redes sociales, se prioriza la mención al presidente Gustavo Petro y al gobierno y se reduce la mención a ministros y directores. No forzar las menciones”, dice. Y al final, en mayúsculas: “PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y GOBIERNO. CON DIGNIDAD CUMPLIMOS... pare de contar”, concluye.

Ese chat es apenas la punta de los cambios en la forma de comunicar desde el Gobierno. A Palacio aterrizó Hernández a mediados de diciembre porque, según fuentes, “Augusto (Cubides) tenía caída la secretaria de prensa (...) no había estrategia”. Puede leer: Escándalo: cónsul de Colombia en México se habría robado ahorros de toda la vida de una funcionaria jubilada El joven comunicador es un viejo funcionario de Petro porque fue su jefe de prensa cuando fue congresista y cuando llegaron al Gobierno se convirtió en cónsul en Ciudad de México. Según reveló El País de España hace unos meses, Hernández habría presuntamente estafado y acosado laboralmente a una subalterna. La justicia lo suspendió, pero por no cumplir con los requisitos para el cargo. Lo que le ha sucedido a este Gobierno con otros colaboradores en el exterior. Aún así, fue premiado con el cargo de gestor de comunidades y medios digitales en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Lea aquí: Del chiste de ‘Matador’ al prontuario del poder: los casos de violencia de género y acoso que rodean al Gobierno Petro