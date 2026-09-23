MinDefensa dice que “la amenaza en Santa Marta ya está controlada” y que van a “impedir que esto vuelva a suceder”

“La amenaza ya está controlada”. Con esa frase, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, se refirió a la grave situación de orden público que se registró desde la noche del lunes en Santa Marta y zonas aledañas, donde se reportaron ataques, vehículos incinerados y otros hechos atribuidos a una retaliación de “Los Pachenca”. En contexto: De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras compleja situación de orden público causada por “Los Pachenca” El ministro aseguró que los hechos fueron una respuesta a los golpes que ha recibido esa organización armada y señaló que el Gobierno continuará realizando operaciones contra este grupo. Según explicó, buena parte de lo ocurrido también tuvo una amplia difusión en redes sociales. “Lo que ha sucedido en Santa Marta es un mal llamado paro armado, pero la verdad es una retaliación a los duros golpes que ha tenido esta estructura, este grupo armado organizado narcoterrorista, que vamos a seguir golpeándolos”, afirmó Mora.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, durante las acciones de las autoridades se realizaron nueve capturas y fueron recuperadas personas que estarían involucradas en los atentados contra el comercio local. Además, señaló que algunos de los hechos fueron cometidos con armas traumáticas. Entérese: Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha Sobre la incineración de vehículos, el ministro explicó que los responsables se movilizaban en motocicletas, lanzaban elementos para provocar los incendios y posteriormente huían del lugar. La situación llevó al presidente Abelardo De la Espriella a ordenar la militarización de Santa Marta. Mora aseguró que actualmente hay más de 1.500 hombres de la Policía y el Ejército desplegados en la zona para recuperar el control y generar confianza entre los habitantes. “Estamos recobrando; obviamente, es una ciudad que viene siendo azotada desde hace muchos tiempos atrás, muchos años, con una extorsión, con unas amenazas, pero poco a poco, con la presencia de la Fuerza Pública, vamos a generar la confianza para que los samarios, para que el Magdalena, La Guajira, que son los departamentos más azotados por estos grupos narcoterroristas de la Sierra Nevada, poco a poco, con las acciones contundentes contra ellos, vamos a generar esta confianza”, dijo el ministro.

El funcionario dijo que parte de la población había perdido la confianza en la Fuerza Pública después de años de convivencia con los grupos armados. “Hay que entender que la gente había perdido la confianza producto de la tragedia de cuatro años de convivencia con los grupos armados y esto se gana poco a poco con resultados y con la eficacia de una fuerza pública como lo estamos haciendo”, afirmó. El ministro señaló además que lo ocurrido en Santa Marta servirá como una alerta para reforzar la seguridad en otras ciudades del país. Según explicó, a medida que se adelanten operaciones contra los grupos armados, el Gobierno también contempla desplegar dispositivos policiales y militares para evitar que hechos similares vuelvan a presentarse. En paralelo, las autoridades mantienen reuniones con gremios, comerciantes, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía y los mandos militares de la región para coordinar las medidas de seguridad y restablecer la confianza de la población. Siga leyendo: ¡El colmo! como si nada estos dos delincuentes atracaron a una familia en restaurante de la vía Medellín - Bogotá: quedó en video Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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