MinDefensa dice que “la amenaza en Santa Marta ya está controlada” y que van a “impedir que esto vuelva a suceder”

“La amenaza ya está controlada”. Con esa frase, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, se refirió a la grave situación de orden público que se registró desde la noche del lunes en Santa Marta y zonas aledañas, donde se reportaron ataques, vehículos incinerados y otros hechos atribuidos a una retaliación de “Los Pachenca”.
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El ministro aseguró que los hechos fueron una respuesta a los golpes que ha recibido esa organización armada y señaló que el Gobierno continuará realizando operaciones contra este grupo. Según explicó, buena parte de lo ocurrido también tuvo una amplia difusión en redes sociales.
“Lo que ha sucedido en Santa Marta es un mal llamado paro armado, pero la verdad es una retaliación a los duros golpes que ha tenido esta estructura, este grupo armado organizado narcoterrorista, que vamos a seguir golpeándolos”, afirmó Mora.