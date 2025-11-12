“Es como...una calidad, más o menos, un intercambio”: esposa de Benedetti sobre la mansión que fue allanada

En medio del escándalo por la inspección judicial a la mansión donde reside el ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla, su esposa, Adelina Guerrero, terminó dando unas respuestas que, lejos de calmar la polémica, la profundizaron.
En entrevista con Caracol Radio, admitió que la vivienda no es suya, ni sabe con claridad por qué su familia vive allí, aumentando las sospechas sobre los posibles favores o vínculos entre Benedetti y el empresario Ricardo Leyva, actual propietario del inmueble.