“Es como...una calidad, más o menos, un intercambio”: esposa de Benedetti sobre la mansión que fue allanada

En medio del escándalo por la inspección judicial a la mansión donde reside el ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla, su esposa, Adelina Guerrero, terminó dando unas respuestas que, lejos de calmar la polémica, la profundizaron. En entrevista con Caracol Radio, admitió que la vivienda no es suya, ni sabe con claridad por qué su familia vive allí, aumentando las sospechas sobre los posibles favores o vínculos entre Benedetti y el empresario Ricardo Leyva, actual propietario del inmueble.

“Esta casa es del señor Ricardo Leyva. Es la casa de él, es la casa de él. (...) No quiero entrar en detalle de esos temas, pero esta casa no es nuestra”, dijo Guerrero, en un tono titubeante. Cuando le preguntaron si la residencia estaba prestada o arrendada, su respuesta fue todavía más difusa: “Está, es como una calidad, más o menos, un intercambio, lo que se hizo”. Según la esposa del ministro, la familia se mudó hace apenas cuarenta días, y aunque insiste en que la vivienda pertenece a Leyva, aseguró que allí viven de manera estable con sus hijos: “Yo tengo mis cosas acá, los juguetes de los niños. Pues la casa prácticamente, pues, mía y de mis hijos, donde estamos conviviendo en este momento”. Entérese: Benedetti se pasó otra vez con insultos a magistrada Lombana tras allanamiento, ¿podría ir a la cárcel? Guerrero explicó que su esposo y el empresario “llegaron a unos acuerdos personales” debido a “situaciones familiares” de ambas partes, sin ofrecer más detalles. Las declaraciones llegan justo cuando se conoció que Ricardo Leyva obtuvo un contrato de más de 7.900 millones de pesos con RTVC, para organizar un evento cultural durante la Cumbre de la CELAC, realizada en Santa Marta entre el 8 y el 10 de noviembre.

Lo particular es que el acuerdo entre RTVC y Leyva fue adjudicado de manera directa, sin licitación pública ni invitación a otros oferentes. De acuerdo con Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, los estudios previos de la contratación se sustentaron en la necesidad de vincular a ocho artistas específicos —entre ellos Kany García, Jerry Rivera, La Mosca, Sergio Vargas y Peter Manjarrés—, todos representados por la empresa de Leyva. En otras palabras, RTVC justificó la contratación afirmando que solo Ave Fénix podía garantizar la presencia de esos artistas. El millonario negocio reavivó los cuestionamientos sobre la cercanía entre el ministro y el empresario, que hoy es el dueño de la casa allanada por orden de la Corte Suprema de Justicia. Lea también: Desde cancha de tenis hasta campo de golf: así es el condominio donde está lujosa mansión de Benedetti La magistrada Cristina Lombana, a quien Benedetti llamó “loca”, “demente” y “delincuente”, fue quien encabezó la diligencia judicial en esa vivienda, luego de que Leyva asumiera el contrato de leasing del inmueble. De acuerdo con registros judiciales y financieros, la propiedad perteneció en el pasado al empresario colombo-venezolano Álex Saab, quien la habría entregado al banco Scotiabank Colpatria como parte de una dación en pago para saldar una deuda cercana a 2.000 millones de pesos en 2011, monto que hoy equivaldría a unos 3.800 millones.

Las autoridades ya le siguen la pista a este entramado de favores para determinar si detrás de la convivencia de Benedetti en la casa de Ricardo Leyva hay algo más que un “acuerdo personal”. Además, el ministro podría enfrentar una sanción disciplinaria por los insultos que lanzó contra la magistrada Cristina Lombana, en medio de la misma controversia.

Bloque de preguntas y respuestas