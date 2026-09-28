El capo ecuatoriano “Fito” trasladó su red de testaferros a Colombia: van 4 familiares ubicados

Cuatro miembros del núcleo familiar de José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), el criminal más peligroso de los últimos tiempos en Ecuador, han sido detectados en Colombia desde 2024, lo que refleja un traslado a nuestro país de las redes de testaferrato y lavado de activos del capo. En caso más reciente ocurrió este domingo 27 de septiembre, en una vivienda del municipio de Sabana de Torres, Santander, donde fueron capturadas Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija del mafioso ecuatoriano, jefe de la organización “los Choneros”.

Las dos tenían en su contra una Circular Roja de Interpol emitida por las autoridades ecuatorianas. Según el reporte de la Policía colombiana, “ambas mujeres estarían implicadas en el direccionamiento de operaciones orientadas al lavado de activos de la organización criminal, mediante la utilización de empresas de papel y estructuras corporativas ficticias destinadas a dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas”.

A pesar de ser prófugas desde 2025, la hija de “Fito” se comportaba como influencer en redes sociales. Bajo el apodo de “Queen Michelle”, se grababa cantando corridos prohibidos, luciendo fajos de dólares, ropa fina y demás lujos, lo que facilitó su ubicación.

Las redes familiares de “Fito” en Colombia empezaron a revelarse el 18 de agosto de 2024, cuando unos sicarios asesinaron a su primo Manuel Villamar Conforme, afuera de un bar del barrio Florida Nueva, en Medellín. El occiso, además, había sido policía en su país natal. Amplíe la noticia: “Queen Michelle”, hija de alias Fito: su vida de lujos como cantante y tiktoker antes de ser capturada por lavado de activos El 16 de junio de 2026 fue capturado su hermano Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”), en un apartamento de Bogotá. Este hombre era “requerido por Interpol por homicidio, lavado de activos y otros delitos”, según Migración Colombia. Llevaba tres semanas hospedado en un apartamento del piso 23 de una torre residencial ubicada en el barrio Las Américas. Por medio de una agencia de turismo, lo había rentado bajo la plataforma de alojamiento Airbnb. La Inteligencia ecuatoriana le seguía la pista desde 2025, cuando salió desde la ciudad de Manta hacia Colombia, con documentos de identidad falsos. Tras esa detención, John Reimberg, el ministro del Interior ecuatoriano, declaró en una emisora que “los criminales que salen corriendo de Ecuador buscan protección en Colombia. Si no encontraran allí garantías para permanecer ocultos, habrían buscado otros destinos”. Lo dijo en abierta crítica al gobierno de Gustavo Petro en ese entonces. “La Policía colombiana es de primer mundo, pero muchas veces las decisiones políticas no acompañan este tipo de operaciones contra los grupos criminales”, recalcó. Lea también: ¿Qué pasó en Ecuador? Se conocen detalles reservados de las 72 horas en que Petro estuvo en Manta Es importante recordar que “Fito” estuvo inmerso en una polémica que involucró a Petro, pues miembros del gobierno ecuatoriano sugirieron que el jefe de Estado se había reunido con delegados suyos durante una visita a Manta, del 24 al 26 de mayo de 2025. El presidente informó al Congreso que el motivo era asistir a la posesión de su homólogo Daniel Noboa, pero luego de la ceremonia en Quito se fue a una casa de lujo en Manta.

Las especulaciones escalaron a tal punto, que tuvo que pronunciarse Reimberg: “De Gustavo Petro lo que sabemos es que estuvo en Manta, durante toda su estadía dentro de una casa. Se ha dicho que ‘Fito’ había ido, y que ciertos actores políticos habían ido en compañía de él. No puedo asegurarlo”.

A estos rumores se sumó una carta manuscrita que el cabecilla le mandó a María Velasco Guerrero, la embajadora de Colombia en Quito, en la cual le decía que pretendía entregarse a la justicia, pero temía por su vida, ya que tenía “información muy valiosa”. “Estoy dispuesto a entregarme en las próximas horas, por lo que le solicito muy encarecidamente, señora embajadora, que me sirva de garante para mi entrega”, pidió el delincuente. La supuesta entrega nunca su concreto. Petro negó todos los señalamientos y “Fito” fue capturado en Ecuador el 25 de junio siguiente, en un búnker de 1,5 millones de dólares en la provincia de Manabí. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Entérese: Tras captura de cabecilla en Colombia, Ecuador sugiere que gobierno de Petro es cómplice del crimen “Los Choneros” tienen alianzas con los grupos criminales del suroccidente de Colombia, en particular los de Nariño y Putumayo: el frente Oliver Sinisterra; el bloque Occidental del Estado Mayor Central de las Farc; y los Comandos de Frontera. Tales alianzas son para el transporte y acopio de cocaína procesada en la Costa Pacífica, con fines de exportación por los puertos de Manta y Guayaquil. Y también para la importación ilegal de mercurio procedente de China, que ingresa por Bolivia y entra a Colombia por la frontera de Putumayo, tal cual reveló EL COLOMBIANO en una reciente investigación periodística. El metal es usada para la explotación de yacimientos de oro y moneda de cambio por cocaína. No se vaya sin leer: Exclusivo: Ahora narcos de Ecuador traen mercurio para sacar oro y hacen trueque con cocaína.

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