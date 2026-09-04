‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, habría sido abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o ‘Bendito Menor’, señalado como máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), habría sido dado de baja durante un operativo adelantado por la Policía Nacional esta madrugada en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto en la ciudad de Riohacha (La Guajira). También se conoció que en el procedimiento habría muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebesita’. Según información preliminar, dos de sus escoltas habrían fallecido durante el operativo. Justamente, el alcance de esta operación se conoce luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara a través de sus redes sociales que este viernes habría “grandes noticias” relacionadas con los operativos contra estructuras criminales en el país. El jefe de Estado estableció que: “Todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

De confirmarse la muerte de alias ‘Nain’, se trataría de uno de los golpes más significativos contra las ACSN en medio de una ofensiva que, según el Gobierno, ya habría dejado más de 30 integrantes de grupos armados abatidos en las últimas semanas.

En particular, la operación se habría desarrollado en medio del cerco que las autoridades venían estrechando contra las ACSN en el norte del país. En Riohacha permanecen desplegados comandos especiales y unidades de la Dijín, mientras se espera que el presidente Abelardo De La Espriella llegue a la ciudad para conocer de primera mano los resultados de la operación.

¿Quién era ‘Bendito menor’?

El joven, de aproximadamente 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura anteriormente conocida como ‘Los Pachenca’, y como responsable del frente Javier Cáceres. Su área de influencia abarcaba sectores importantes del norte del país. Tanto en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en zonas urbanas y rurales de Magdalena, Cesar y La Guajira, con presencia reportada en municipios como Maicao. Desde finales de agosto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional habrían desplegado una operación conjunta para dar con su paradero, con participación de unidades de la Dijín y con el apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos.

El presunto cabecilla figuraba entre los objetivos de alto valor de las autoridades, que habían ofrecido una recompensa de $500 millones por información que permitiera su captura o neutralización. Y es que sobre ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’ recaían señalamientos por su posible participación en distintas rentas criminales, entre ellas el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el microtráfico y el lavado de activos. También se le relacionaba con operaciones de blanqueo de tierras y otras actividades utilizadas para financiar la estructura ilegal. Su nombre, además, había aparecido asociado a varios episodios de violencia registrados en La Guajira. Entre estos se encontraba una masacre ocurrida en Maicao, en la que cinco personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas. Sin embargo, las ACSN rechazaron en su momento cualquier responsabilidad en este hecho. Lea también: Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: