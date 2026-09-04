‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, habría sido abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o ‘Bendito Menor’, señalado como máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), habría sido dado de baja durante un operativo adelantado por la Policía Nacional esta madrugada en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto en la ciudad de Riohacha (La Guajira).
También se conoció que en el procedimiento habría muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebesita’. Según información preliminar, dos de sus escoltas habrían fallecido durante el operativo.
Justamente, el alcance de esta operación se conoce luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara a través de sus redes sociales que este viernes habría “grandes noticias” relacionadas con los operativos contra estructuras criminales en el país.
El jefe de Estado estableció que: “Todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República”.