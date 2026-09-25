Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico

El segundo vuelo del día de alias Araña ya despegó, esta vez de manera definitiva hacia su extradición en los Estados Unidos. Desde anoche, el cabecilla de los Comandos de Frontera estaba en la base aérea CATAM de Bogotá, pero su primer vuelo hizo escala en Barranquilla.
“Araña” fue entregado por la Interpol a personal de los Marshals de Estados Unidos y el avión de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de ese país, en un protocolo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.
Se dijo en su momento que el presidente se pronunciaría al respecto desde la capital del Atlántico, pero hasta ahora no se ha conocido pronunciamiento, mientras el avión ya despegó hacia ese país.