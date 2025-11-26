“Las alianzas de Petro rayan con la complicidad criminal”: Paola Holguín

La precandidata presidencial Paola Holguín recibe el tema sin rodeos: el escándalo por los archivos de “Calarcá” confirmó un quiebre profundo en la inteligencia del país y una infiltración que el Estado no ha logrado contener. Habla de una estructura debilitada, de alertas que venían acumulándose y de un riesgo que ya no puede verse como un episodio aislado.
En esta entrevista, analiza el alcance de esa crisis, cuestiona la inacción de los organismos de control y expone las propuestas que, a su juicio, deberían marcar la seguridad y el rumbo del país en los próximos años. Lo hace mientras su partido afina la elección de su candidato presidencial y el debate sobre el rumbo de la seguridad nacional vuelve al centro de la campaña.