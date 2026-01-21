x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nuevo ministro de Igualdad será Alfredo Acosta, líder de la guardia indígena: es bachiller y sin experiencia en lo público

La llegada de Zapata se da luego de que el presidente pidiera la renuncia de Juan Carlos Florián. Este sería el cuarto nombramiento de ministro para la cartera de Igualdad.

  • Alfredo Acosta Zapata. FOTO: REDES SOCIALES.
    Alfredo Acosta Zapata. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Desde su creación en 2023, el Ministerio de la Igualdad ya ha tenido cuatro ministros. Esta vez, quien asumirá el reto de dirigir una de las carteras más complicadas del Ejecutivo es Alfredo Acosta Zapata. Esto luego de que el presidente Petro pidiera la renuncia de Juan Carlos Florián.

La hoja de vida de Acosta, sin embargo, ha generado revuelo en la opinión pública. Su formación académica llegó hasta el bachillerato, y en su experiencia profesional únicamente acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC).

En desarrollo...

Temas recomendados

Redes sociales
Guardia Indígena
Ministerio de la igualdad
Polémicas
Rama Ejecutiva
Colombia
Juan Carlos Florián
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida