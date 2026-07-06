Gobierno Petro nombró a Alfredo Acosta como liquidador del Ministerio de la Igualdad

Con la cartera ya sin funcionamiento desde el 20 de junio, el Gobierno saliente definió que sea Alfredo Acosta Zapata —quien ocupó la silla ministerial hasta ese momento— la persona encargada de conducir el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.
Según el decreto que formaliza el proceso, el liquidador no podrá vincular nuevos servidores públicos a la planta, ni celebrar pactos o convenciones colectivas, y solo podrá contratar personas naturales o jurídicas especializadas cuando las necesidades del proceso lo ameriten.
Detrás del cierre está una orden de la Corte Constitucional. El alto tribunal había tumbado la Ley 2281 de 2023, norma que le dio origen al ministerio, por no contar con el respaldo fiscal exigido por Hacienda.