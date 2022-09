“A la reunión de comisiones tampoco tendrá que asistir esta semana porque la comisión sexta, que es a la que pertenece Flórez, ya no tiene más agenda”, señaló el noticiero.

Tras el bochornoso incidente en el que se enfrentó, borracho, a un policía en Cartagena, el senador Álex Flórez tomó 15 días de incapacidad por una enfermedad general, y este miércoles 21 de septiembre tenía que retomar labores y presentarse al Congreso, hecho que no sucedió debido a que la sesión que estaba programada se canceló.

Debido a que el Congreso solo se reúne los días martes y miércoles, el senador del Pacto Histórico solo se podrá presentar hasta la próxima semana, pero desde su equipo de prensa le informaron a EL COLOMBIANO que Flórez ya retomó sus actividades.

El documento de la incapacidad de Álex Flórez fue emitido el pasado 5 de septiembre y fue firmado por un médico psiquiatra de Medellín.

Esto se conoce días después que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, señalara que el congresista no debió ser parte de la comisión sexta.

“Él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político”, asevero Márquez en una entrevista con la revista Cambio.