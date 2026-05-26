Alejandro Lyons, vinculado al Cartel de la Hemofilia y al desvío de la regalías, quedó en libertad

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus salió de la Picota tras certificarse el cumplimiento total y definitivo de la pena impuesta por la justicia colombiana, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Su salida del complejo penitenciario de Bogotá se dio el pasado viernes, 22 de mayo. Allí Lyons se encontraba recluido en el pabellón de funcionarios públicos desde el 4 de agosto de 2025, luego de ser deportado desde los Estados Unidos, pues allí se cumplió gran parte de su sentencia luego de actuar como testigo protegido de la DEA y el FBI.