“Proyecto de MinJusticia promueve impunidad, que se hunda”: las duras críticas de Claudia López a Osuna

La alcaldesa Claudia López exigió al gobierno que juegue limpio, debido a que, según ella, ha reducido el hacinamiento en cárceles a costa de las URIS y estaciones de policía y de no recibir presos en las cárceles.

“Es desleal del gobierno nacional decirle a la Corte Constitucional que ha reducido el hacinamiento en las cárceles nacionales, lo que no cuentan es que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados o presos de alta peligrosidad que tenemos en las estaciones de policía. Así no se vale, tenemos que jugar limpio entre todos y no lavarse las manos a nivel nacional incrementando el problema en las ciudades que tenemos URIs y estaciones de Policía”, aseguró la mandataria.