Luego la película se rodó igual que en plenarias anteriores. Primero, un grupo de representantes del partido Centro Democrático insistieron en que hasta que el Ministerio de Salud no presente el aval fiscal de la reforma cualquier debate debería ser aplazado.

La sesión estaba citada para las 10 de la mañana, pero solo tuvo el quórum necesario para empezar a las 11:24. La demora, sin embargo, no pareció ser por falta de opiniones, al contrario, todos querían opinar sobre el tinto entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe y las inoportunas declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que la noche anterior levantó ampolla, al afirmar que la posición de los congresistas de la Alianza Verde era contradictoria, porque por un lado tienen representación burocrática en instituciones importantes del país, como el Sena y el Icetex, y por el otro lado se la pasan haciendo oposición.

Y, entonces, llegó la avalancha de los Verdes. La representante Katherine Miranda dejó claro que “no discutirá más la reforma por falta de garantías”. Su compañera Catherine Juvinao dijo que las declaraciones de Jaramillo rompieron la confianza y que desde su Partido también habían pedido “todos los tintos, pero el presidente no escucha” e hizo un llamado a no ser maltratados más. A ellas se sumaron otros más.

Luis Miguel López, del Partido Conservador, fue más allá y le pidió al Gobierno que por “sensatez retire la reforma y aplace el debate”. Más o menos en esa línea estuvieron, entre otros, Piedad Correal y Luis Carlos Ochoa, del Partido Liberal. En la mitad salió Pedro Suárez, del Pacto Histórico, quien dijo que la oposición llevaba días repitiendo el mismo argumento, pero que “el aval fiscal no es jurídicamente necesario para iniciar el debate de la reforma”.

La tormenta entre el Gobierno y los Verdes estalló porque el ministro Jaramillo dijo puntualmente, al salir del encuentro en la Casa de Nariño entre el jefe de Estado y el expresidente Álvaro Uribe, que “uno no puede tener representación importante a través del Sena (Jorge Eduardo Londoño) o el Icetex (Mauricio Toro) y hacer oposición (...) Hay que asumir una posición clara, o sea está con el Gobierno o se está en oposición”.

Después, el Minsalud señaló que “el presidente (Gustavo Petro) es un muy generoso porque les permite a quienes están disfrutando del Gobierno hacer toda la oposición pese a que disfrutan de las posiciones en el alto Gobierno, las cuales se las hemos negado a nuestros propios militantes”.

Jaramillo no se refirió a ningún congresista verde en particular, pero entre quienes más le han hecho críticas a la reforma a la salud en esa colectividad están las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, que no tardaron en responder a los cuestionamientos.

Pero no solo ellas. La colectividad también cuestionó a Jaramillo a través de un comunicado. “Se equivoca el Ministro si cree que la participación en el gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de nadie”. Y añadieron que su participación, “como lo hacemos en capitales y departamentos, se hace como contribución al buen gobierno”.

Los congresistas Miranda, Juvinao y Jota Pe Hernández, dieron a entender que el jefe de la cartera de Salud al parecer pretendía ejercer presiones a través de la burocracia.