Cada vez que un incendio se desata en los bosques de Caldono, en el nororiente de Cauca, Aida Vargas Jumbe tiene que explicarles a sus cuatro hijos por qué se debe meter entre las llamas. Es que alguien tiene que salvar a la Madre Tierra y a los hermanos conejos, armadillos y culebras, que no saben cómo defenderse de ese infierno.

Aunque muchos wuagas shimé (personas blancas, en lengua nasa) la recibieron bien, en general fue una época de humillaciones. Por unos centavos lavaba pisos, baños y calzones con zurraspas.

“No sabía cocinar el mondongo que a los patrones les gustaba, y me decían ‘india come papa’. Las señoras a veces me llamaban ‘estúpida’, pero como yo sabía poquito español, les preguntaba qué era eso. Lloraba mucho”, recuerda.

Decidió regresar a la vereda Carrizal, a caminar de nuevo descalza por la tierra, y revivió ese amor por la naturaleza que de antaño le inculcaron los abuelos.

Para lo único que le sirvió su aventura en la ciudad fue para perfeccionar su español, por eso cuando en 2018 pasó junto a la estación de bomberos de Caldono pudo leer un aviso de convocatoria de personal. “Era bastante tímida y pensé que no iba a poder con las capacitaciones, pero con el tiempo les cogí cariño. Aprendí sobre los incendios forestales y a manejar las mangueras”, relata la socorrista.