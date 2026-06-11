Congresista Agmeth Escaf fue suspendido por insultos contra De la Espriella: hasta dijo que era “la perra de EE. UU.”

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, fue suspendido por la Procuraduría hasta el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial.
En una entrevista, Scaf habló en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. “Se está comportando (...) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones (...) Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos”, dijo.
La orden de suspensión provisional vino desde una Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, la cual abrió una investigación contra Scaf y le restringió el ejercicio de sus funciones por una conducta que consideró grave.
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