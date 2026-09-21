Así se mueve antesala de la participación de José Manuel Restrepo en Asamblea General de la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo tendrá una agenda movida este lunes con representantes de diferentes organizaciones internacionales. Desde este domingo está en Nueva York para asistir a la sesión 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este evento se desarrollará del 22 al 29 de septiembre y abordará espacios para tratar temas como el aumento del nivel del mar, la prevención y respuesta ante pandemias, la eliminación de las armas nucleares, entre otros asuntos de interés global.
Lo usual es que asistan los jefes de Estado. Pero, como el presidente Abelardo de la Espriella prometió en campaña que no saldría del país en cuatro años, Restrepo lo representará y encabezará la delegación.
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La participación de Colombia tendrá como ejes la representación política del Gobierno, las relaciones diplomáticas, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de inversión y cooperación internacional.