Afectados por terremoto en Colombia podrán estudiar en Uniminuto con 40 % de descuento: así pueden acceder

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) anunciaron este miércoles 9 de septiembre una medida de apoyo para las personas de su comunidad afectadas por el terremoto que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó. La iniciativa contempla un 40 % de descuento en el valor de la matrícula durante los dos primeros años de formación en programas de educación superior de Uniminuto para beneficiarios ubicados en Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

El anuncio se produce luego del sismo de magnitud 7,4 que afectó diferentes zonas del país. Según el balance preliminar divulgado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) este miércoles 9 de septiembre, la emergencia dejaba 331 personas fallecidas y 4.505 heridas a nivel nacional. La medida hace parte del convenio que mantienen el Sena y Uniminuto para facilitar la continuidad de la formación de integrantes de la comunidad de la entidad. En este caso, se estableció un apoyo específico para quienes resultaron afectados por la emergencia en los cinco departamentos señalados.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La alianza contempla a diferentes integrantes de la comunidad Sena, entre ellos aprendices, egresados, funcionarios, contratistas y familiares de funcionarios de la entidad. Los beneficiarios pueden consultar programas de pregrado y posgrado ofrecidos por Uniminuto. La institución cuenta con alternativas en modalidades presencial, virtual y a distancia, de acuerdo con la oferta académica disponible. Para las personas afectadas directamente por el terremoto en Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó, el apoyo consiste en una reducción del 40 % en el valor de la matrícula durante los primeros dos años de formación. El director general del Sena, Fray Ricardo Torres, se refirió a las gestiones adelantadas para apoyar a aprendices y egresados afectados por la emergencia. “Estamos haciendo gestión, sobre todo por nuestros compañeros, nuestros aprendices, nuestros egresados del Sena. Aprovechemos esta oportunidad”, señaló el director general. La iniciativa se suma a las alternativas que ambas instituciones mantienen para facilitar el tránsito de la comunidad Sena hacia programas de educación superior. Además del beneficio anunciado para las zonas afectadas por el terremoto, el convenio contempla opciones académicas para otros integrantes de la entidad bajo las condiciones establecidas por las instituciones.

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Uniminuto contempla apoyo para los departamentos afectados

El rector general de Uniminuto, padre Harold Castilla, explicó que la institución incluyó este apoyo dentro del convenio con el Sena como respuesta a las afectaciones ocasionadas por el terremoto. “Qué buena noticia poder decirle a Colombia que, en el marco de este convenio SENA–UNIMINUTO, hemos contemplado un apoyo especialmente a los impactos que ha tenido el terremoto en estos departamentos”, afirmó Castilla. De esta manera, las personas que pertenecen a la comunidad Sena y resultaron afectadas por la emergencia podrán revisar las alternativas de formación disponibles y las condiciones para acceder al descuento. La variedad de modalidades también permite que los aspirantes evalúen opciones virtuales o a distancia, además de los programas presenciales, según la oferta académica y las condiciones de cada programa.

¿Cómo consultar los requisitos e inscribirse?

Los interesados deben consultar directamente en los canales oficiales de Uniminuto las condiciones del beneficio, los programas disponibles y el procedimiento para realizar la inscripción. En la plataforma de la institución se puede revisar la oferta académica, los planes de estudio, las modalidades de formación y la duración de los programas. Para conocer los requisitos, consultar la oferta académica y realizar la ruta de inscripción, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de Uniminuto: www.uniminuto.edu. El descuento estará vigente durante los dos primeros años de formación para los integrantes de la comunidad Sena afectados por el terremoto en los cinco departamentos incluidos en el anuncio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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