Escándalo en la Aerocivil: Tras renuncia de asesora, aparecen acusaciones de corrupción en contratos millonarios

En las últimas horas comenzó a circular en grupos internos de WhatsApp un mensaje en el que varios funcionarios de la Aerocivil hacen un llamado a denunciar presuntos hechos de corrupción al interior de la entidad y piden la salida del director encargado, Luis Alfonso Martínez Chimenty. El documento apareció apenas horas después de que Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General y de la Oficina Asesora Jurídica, presentara su renuncia irrevocable asegurando que era víctima de acoso laboral y que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un contrato de contratación directa cuyo valor supera los 12.000 millones de pesos. Puede leer: Una presidencia de escándalo en escándalo: así arrancó y así termina Petro En el mensaje difundido entre los servidores públicos, los funcionarios acusan a la dirección de convertir la entidad en un “botín” mediante la aprobación acelerada de contratos y cuestionan la expedición de una resolución que, según indican, permitiría adelantar procesos contractuales incluso durante los fines de semana. Además del contrato relacionado con la plataforma de gestión documental, el chat menciona otras actuaciones que consideran irregulares, entre ellas un nuevo proceso para la vigilancia de los aeropuertos por cerca de 79.000 millones de pesos, que, según los denunciantes, se impulsó en lugar de realizar una adición al contrato existente. También cuestionan un proyecto para la adquisición de radares, al que califican de tener un costo excesivo, y denuncian presuntos nombramientos de personal que no cumplirían los requisitos exigidos.

Los funcionarios hacen un llamado a la Oficina de Control Interno para que investigue estas actuaciones y exhortan a los servidores de la Aerocivil a abstenerse de firmar documentos que puedan comprometerlos en posibles irregularidades. En el texto advierten que, a pocos días del cambio de Gobierno, ningún funcionario debería convertirse en cómplice de actos de corrupción por acción u omisión y concluyen solicitando que Martínez Chimenty dé un paso al costado.

La renuncia que desató la crisis en la Aerocivil

La difusión del chat coincidió con la salida de Narda Duperly Roa Ibarra, quien hasta esta semana se desempeñaba como Asesora Aeronáutico III, con funciones en la Oficina Asesora Jurídica y en la Coordinación del Grupo de Gestión Documental. En la carta dirigida al director encargado, la funcionaria afirmó que decidió retirarse debido al presunto acoso laboral ejercido por algunos funcionarios que, según denunció, buscaban obligarla a avalar estudios previos para un proceso contractual cuya legalidad había cuestionado desde el inicio. Roa aseguró que dejó constancia de sus reparos mediante correos electrónicos institucionales y manifestó que la situación afectó gravemente su salud mental, al punto de requerir incapacidades médicas reiteradas, las cuales, afirmó, fueron notificadas oportunamente a la entidad.

Pese a las circunstancias, indicó que estaba dispuesta a realizar el empalme y entregar formalmente la documentación, bienes y responsabilidades bajo su cargo para garantizar la continuidad de las labores.

El contrato que multiplicó su valor

El proceso contractual señalado por la exasesora corresponde al cambio del Sistema de Gestión Documental (SGDA) de la Aerocivil hacia una nueva plataforma denominada Control-DOC. De acuerdo con la información conocida, en enero de este año el proceso relacionado con ese sistema tuvo un costo cercano a 400 millones de pesos, mientras que ahora la contratación proyectada supera los 12.000 millones, incremento que despertó las alertas dentro de la entidad. Fuentes cercanas al proceso explicaron que la justificación presentada fue la adquisición de una licencia para migrar a la nueva plataforma. Sin embargo, los cuestionamientos surgieron porque los estudios previos hablarían de un licenciamiento y no de una compra definitiva, cuyo costo, según personas conocedoras del mercado, estaría muy por debajo de la cifra prevista. Le recomendamos: Los 22 sectores que revisará el grupo élite anticorrupción que De la Espriella designó para el empalme