Mateo y su mamá se abrazaron porque creyeron que iban a morir en el terremoto, pero sobrevivieron a lo peor

Con unas palabras pronunciadas en plena caída de paredes y concreto, un hombre identificado como Mateo Yepes, comunicador social de 30 años, y su madre, Martha Serna, lingüista de 66, dijeron lo que creyeron que sería su último instante juntos. Una historia de amor maternal y supervivencia.
Le puede interesar: Video | Niña dibujó a su perrito Bruno tras perderlo por el terremoto en Cali y logró encontrarlo
“Yo entiendo que me voy a morir. Mi mamá y yo entendemos que nos vamos a morir; incluso desde arriba, cuando nos despedimos, decimos: “Gracias, mamá, gracias, hijo, gracias por esta vida, fui muy feliz, etcétera”, dijeron tras terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó.
El colapso del edificio donde vivían en el barrio Álamos, en Pereira, provocado por el reciente sismo que también sacudió gravemente a todo el Eje Cafetero, volvió a poner a prueba a una familia que ya había sobrevivido al histórico terremoto de 1999.