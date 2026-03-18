Más de 700.000 afiliados de Nueva EPS se quedan sin medicamentos por incumplimientos de interventor de Petro

La crisis del sistema de salud no da tregua. Esta vez, más de 700.000 afiliados a Nueva EPS se quedaron sin dispensación de medicamentos en Santander. Esto, debido a que la interventoría del gobierno Petro le adeuda al gestor farmacéutico $61.000 millones. La Nueva EPS es la entidad con mayor número de afiliados en Colombia, con más de 11 millones. En menos de dos años, la entidad aumentó cuatro veces sus deudas de $6 billones a 24 billones, acumuló más de 120.000 tutelas sin responder y ha tenido cinco interventores en 21 meses. Lea también: Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS

¿Por qué Offimédicas decidió suspender servicios?

En un documento difundido a través de redes sociales, Offimédicas, una entidad encargada de la dispensación de medicamentos, expone que Nueva EPS llevaría “reiterados incumplimientos en las obligaciones contractuales”. Específicamente, “en lo relacionado con las obligaciones de carácter financiero y de pago derivadas de la ejecución de los contratos referidos”.

Los contratos que se terminan incluyen actividades como la dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, soportes nutricionales y productos complementarios del régimen contributivo y subsidiado. Entre las obligaciones económicas pendientes hay varios pagos que se llevan acumulando. Además, Offimédica informa que “Nueva EPS mantiene obligaciones económicas pendientes de pago derivadas de la ejecución de los contratos antes referidos y anteriores, correspondientes a servicios efectivamente prestados, facturados y debidamente radicados”. Como ejemplo, hay varios pagos en mora desde diciembre de 2025: uno en ese mes con un déficit de $3.478 millones, en enero de $7.079 millones, en febrero de 6.856 millones y en marzo de $5.879 millones.

La entidad dice, además, que, pese a los acercamientos con los directivos de la Nueva EPS, “no encontramos respuesta ni compromiso para mejorar esta difícil situación que impide el correcto funcionamiento” de Offimédicas. La terminación del contrato será efectiva dentro de dos meses, es decir, el 17 de marzo. Desde ese momento “cesarán las obligaciones contractuales derivadas de los referidos acuerdos” sin que aquello quite la obligación a Nueva EPS de “reconocer, liquidar y pagar la totalidad de las obligaciones económicas pendientes a favor de Offimédicas S.A.”.

La entidad dice, además, que, pese a los acercamientos con los directivos de la Nueva EPS, “no encontramos respuesta ni compromiso para mejorar esta difícil situación que impide el correcto funcionamiento” de Offimédicas. La terminación del contrato será efectiva dentro de dos meses, es decir, el 17 de marzo. Desde ese momento “cesarán las obligaciones contractuales derivadas de los referidos acuerdos” sin que aquello quite la obligación a Nueva EPS de “reconocer, liquidar y pagar la totalidad de las obligaciones económicas pendientes a favor de Offimédicas S.A.”.

¿La crisis pasa factura? Moción de censura contra el ministro de Salud

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, 23 congresistas radicaron una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el deterioro que vive el país en la entrega de medicamentos y en la capacidad de respuesta del sistema.

En el documento presentado ante el Legislativo, se advirtió que esta situación no correspondería a un hecho aislado, sino que evidenciaría un problema estructural de mayor magnitud, que estaría afectando directamente el derecho a la salud en el país. Sobre el tema de la crisis de la entrega de medicamentos, como el caso de Offimédicas y Nueva EPS, el documento establece que se han multiplicado las interrupciones en la atención de pacientes con patologías crónicas, quienes denuncian un represamiento crítico en la dispensación de fármacos esenciales y demoras reiteradas en la asignación de citas con especialistas. La situación no es solo administrativa; tiene un rostro humano alarmante. Las fallas en la logística de distribución han generado protestas ciudadanas y denuncias públicas de pacientes con enfermedades de alto costo. Lea también: Iván Cepeda respalda anuncio de Gustavo Petro de liquidar las EPS “quebradas” Instituciones defensoras de derechos humanos han emitido alertas sobre el peligro que enfrentan quienes, por falta de gestión, han visto suspendidos sus esquemas de tratamiento de manera injustificada. Bloque de preguntas y respuestas

En el documento presentado ante el Legislativo, se advirtió que esta situación no correspondería a un hecho aislado, sino que evidenciaría un problema estructural de mayor magnitud, que estaría afectando directamente el derecho a la salud en el país. Sobre el tema de la crisis de la entrega de medicamentos, como el caso de Offimédicas y Nueva EPS, el documento establece que se han multiplicado las interrupciones en la atención de pacientes con patologías crónicas, quienes denuncian un represamiento crítico en la dispensación de fármacos esenciales y demoras reiteradas en la asignación de citas con especialistas. La situación no es solo administrativa; tiene un rostro humano alarmante. Las fallas en la logística de distribución han generado protestas ciudadanas y denuncias públicas de pacientes con enfermedades de alto costo. Lea también: Iván Cepeda respalda anuncio de Gustavo Petro de liquidar las EPS “quebradas” Instituciones defensoras de derechos humanos han emitido alertas sobre el peligro que enfrentan quienes, por falta de gestión, han visto suspendidos sus esquemas de tratamiento de manera injustificada. Bloque de preguntas y respuestas