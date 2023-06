Abuelo de los niños hallados en la selva desmiente que la mamá haya sobrevivido cuatro días junto a ellos

El cruce de versiones entre los familiares de los niños podría deberse a un conflicto entre las partes por su custodia. El viernes 9 de junio, horas después del anuncio de su hallazgo, la abuela materna, Fátima Valencia, pidió ante los medios la custodia de los niños, algo que también ha pedido su padre; no obstante, se conoció que sobre él recaen denuncias de abuso sexual y violencia intrafamiliar.

De ahí que Manuel Ranoque, el padre biológico de los dos niños menores y padrastro de los dos mayores, hubiese contado este domingo que el presidente Gustavo Petro no ha querido hablar con él.

“Él no me dio la oportunidad de hablar con él porque se puso a creerle a las personas que estuvieron en la búsqueda. No sé por qué me ignora como padre, sabiendo que llevo 40 días de estar sufriendo, no entiendo la verdad”, dijo el padre.