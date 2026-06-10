Se le acumulan los procesos al general Federico Mejía; Fiscalía abre dos nuevas indagaciones

Uno de los episodios que más controversia ha generado ocurrió meses atrás, cuando se conocieron denuncias según las cuales tropas bajo su mando habrían realizado patrullajes junto a presuntos integrantes de grupos paramilitares en zona rural de Ortega, Cauca. Posteriormente, se revelaron conversaciones de chat atribuidas al general Mejía con habitantes de la región que estarían relacionados con esos recorridos conjuntos entre militares y población civil armada.

Mejía, quien actualmente se desempeña como comandante de Educación y Doctrina del Ejército y está al frente del fuerte militar de Tolemaida, se encuentra bajo la lupa de las autoridades por varias actuaciones ocurridas durante su paso por la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.

Los problemas judiciales del brigadier general Federico Mejía Torres siguen creciendo. Además de las investigaciones que ya enfrenta por los polémicos patrullajes conjuntos entre militares y civiles armados en el Cauca, la Fiscalía le abrió dos nuevas indagaciones por los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.

Pero ese no es el único tema judicial que enfrenta el oficial. Desde noviembre del año pasado, la Fiscalía adelanta otra investigación relacionada con un operativo realizado el 31 de enero de 2024, en el que un presunto narcotraficante que había sido capturado con cerca de 4,5 kilos de base de coca terminó siendo dejado en libertad.

Según reveló Caracol Radio, el hombre fue sorprendido en flagrancia mientras transportaba la droga en una motocicleta. Un suboficial del Ejército realizó la captura, le leyó sus derechos y activó el procedimiento para trasladarlo en un helicóptero militar, como corresponde en este tipo de casos.

Sin embargo, al llegar a la base militar de Popayán, el general Mejía habría asumido funciones propias de la policía judicial y ordenado el desplazamiento de otra aeronave desde Cali para retornar al capturado y al cargamento de droga al lugar donde se había producido la detención.

La decisión llamó la atención de los investigadores porque, según los reportes conocidos, el detenido, identificado como Melciades Guaca Armero, habría sido devuelto junto con la base de coca que transportaba y en las mismas condiciones en que fue interceptado por las tropas.

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Tras estos hechos, el general presentó un informe al comandante del Ejército explicando su actuación. Sin embargo, la instrucción que recibieron los oficiales involucrados no fue denunciar posibles irregularidades en el procedimiento, sino presentar una denuncia por un supuesto intento de asonada ocurrido en la zona de Argelia durante la captura.

Ahora, a las investigaciones que ya cursaban en su contra, se suman estas nuevas indagaciones por presunto peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.