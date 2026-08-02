Así fue el choque entre las MinCultura por nombramientos en la cartera: ‘¿Cuándo fue ese concurso?’

Las ministras de Cultura saliente y entrante, Yannai Kadamani y Paola Holguín, protagonizaron un choque en redes sociales por nombramientos de última hora en el Ministerio. “Denuncio públicamente los nombramientos de última hora que se vienen realizando en el Ministerio de las Culturas a pocos días del cambio de Gobierno. Estas decisiones merecen el máximo escrutinio porque pueden comprometer la transparencia del empalme y limitar la capacidad de la nueva administración para conformar su equipo”, dijo Holguín, quien fue designada por Abelardo de la Espriella para asumir esa cartera.

La exsenadora del Centro Democrático agregó que pidió frenar los procesos de contratación. “Por eso solicité suspender estos movimientos, revisar un nombramiento específico y remitir la información a los organismos de control. El Estado no puede ser utilizado para blindar intereses burocráticos”. Le puede interesar: “La cultura no puede ser secuestrada por un solo sector”: Paola Holguín, ministra de cultura entrante

¿Cuál fue la respuesta de la ministra saliente Yannai Kadamani sobre el empalme?

Ante eso, le respondió la ministra saliente del gobierno de Gustavo Petro. Primero, la acusó de no hacer el empalme. “La transparencia en un empalme comienza por hacer el empalme. ¿De cuál habla exactamente, ministra designada, si en repetidas ocasiones le he propuesto revisar juntas el estado del Ministerio y usted ha optado por delegar esa responsabilidad en el secretario general encargado —el mismo que desempeñó ese cargo durante el gobierno de — para adelantar ese proceso con mi secretaria general?”, dijo la ministra actual. A renglón seguido, le dice que la información que utiliza para denunciar “es precisamente la que esta administración le ha entregado” y agrega que “los nombramientos a los que hace referencia en su gran mayoría corresponden al concurso de méritos de Nación Seis”.

El cruce por los nombramientos específicos

La cosa no quedó ahí. Holguín publicó la Resolución del 27 de julio de 2026, en la que se nombra a Gustavo Adolfo Arciniegas Villanueva como profesional especializado de grado 15, en nombramiento provisional, “justificado precisamente porque ‘no existen listas de elegibles’. Es decir, no hubo concursos de méritos. ¿Nos puede decir cuándo fue ese concurso que menciona?”, dijo Holguín.

Y se refirió a las conversaciones a las que hizo referencia Kadamani. “Ya que habla de transparencia, en las conversaciones sostenidas entre su Secretaria General y una de las personas del empalme no se trataron temas de talento humano —pregúntele a su secretaria— se habló de infraestructura y de proyectos específicos. Dato mata relato”.

La justificación del Ministerio sobre la ampliación de planta y el concurso de la CNSC

Kadamani volvió a responder y le expuso el proceso de contratación a Holguín. “El concurso al que se hace referencia fue convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el Acuerdo 77 del 22 de noviembre de 2023. Como seguramente conoce, los resultados de estos procesos se notifican de manera escalonada; los últimos nombramientos apenas han sido comunicados este año”. Con respecto a Gustavo Adolfo Arciniegas, dijo que “lleva 15 años prestando sus servicios al Ministerio de las Culturas mediante contratos de prestación de servicios” y que “la ampliación de la planta del Ministerio se dio precisamente para formalizar cientos de trabajadores en la misma condición”. Luego, habló de la renuncia protocolaria de funcionarios que suele pedirse entre gobiernos. “Hemos facilitado ese proceso porque aún sin estar de acuerdo, entendemos las dinámicas de la transición que ustedes quieren manejar, sería difícil convertir la insubsistencia en una forma de reemplazar, sin consideración alguna, a profesionales que sí han dedicado su vida al sector cultural y al Ministerio durante décadas”. Finalmente, la invitó a “una conversación seria” y le dijo que “las peleas personales no las encontrará en mí”. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)