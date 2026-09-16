Primicia | De la Espriella aceleró proyecto marítimo clave en La Guajira y hará otros anuncios desde Riohacha

El presidente Abelardo de la Espriella visitará La Guajira este 16 de septiembre, donde, según conoció EL COLOMBIANO en primicia, anunciará un proyecto clave.
Desde campaña, De la Espriella hizo un compromiso de “despachar” desde las regiones. Su primera semana de gobierno estaba pensada para hacerlo desde La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la corrupción y el abandono estatal. Y que, durante el gobierno Petro, enfrentó casos como el de los carrotanques de agua en medio del saqueo a la UNGRD.
Sin embargo, el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto le obligó a cambiar los planes para enfocarse en los territorios más afectados como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. A eso se refirió el primer mandatario al anunciar su visita a La Guajira.
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“Superada la pausa que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: el Milagro de las regiones. Este jueves estaré en La Guajira y el viernes en Bolívar. Y así recorreré los 32 departamentos de la Patria”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.