Abelardo de la Espriella figura en el podio de los presidentes con mayor aprobación de toda Latinoamérica, según encuesta CB Global Data

A un poco más de un mes desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, logró posicionarse como uno de los tres mandatarios con mayor aprobación en toda Latinoamérica.
Así lo reveló la más reciente clasificación de septiembre de 2026 elaborada por la firma argentina CB Global Data, publicada este martes 15, donde el líder del movimiento político Defensores de la Patria alcanzó el tercer lugar de la lista continental.
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