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Abelardo de la Espriella figura en el podio de los presidentes con mayor aprobación de toda Latinoamérica, según encuesta CB Global Data

La gestión inicial de De la Espriella no solo logró un 54% de aprobación ciudadana en el plano nacional, sino que catapultó al jefe de Estado colombiano al selecto grupo de los tres presidentes con mejor reputación en Latinoamérica.

  • Las últimas mediciones internacionales ubican a Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria, en el podio de los gobernantes con mayor favorabilidad popular a solo 30 días de su posesión. FOTO: Getty
    Las últimas mediciones internacionales ubican a Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria, en el podio de los gobernantes con mayor favorabilidad popular a solo 30 días de su posesión. FOTO: Getty
  • El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty
    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty
El Colombiano
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hace 4 horas
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A un poco más de un mes desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, logró posicionarse como uno de los tres mandatarios con mayor aprobación en toda Latinoamérica.

Así lo reveló la más reciente clasificación de septiembre de 2026 elaborada por la firma argentina CB Global Data, publicada este martes 15, donde el líder del movimiento político Defensores de la Patria alcanzó el tercer lugar de la lista continental.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty

El mandatario colombiano, de 48 años, y quien fundó el movimiento político Defensores de la Patria en 2024, escaló desde la cuarta casilla que ocupaba en agosto, consolidando una imagen positiva del 53.6% frente a un 41.6% de valoración negativa.

En el desglose de su favorabilidad, un 36.1% de los consultados calificó su gestión como “muy buena” y un 17.5% como “buena”. En la acera opuesta, el 26% de los encuestados la describió como “mala” y un 15.6% como “muy mala”.

Líderes de la región y sorpresas en la medición

El escalafón latinoamericano está encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien registró un 69% de aprobación y un 28.3% de desaprobación. El segundo puesto fue para el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con un 66.2% de imagen positiva y un 29.9% de percepción negativa.

En el extremo opuesto, las evaluaciones más bajas correspondieron a Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, con apenas 28.2% de aprobación y 67.3% de desaprobación; la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 28.8% de favorabilidad y 64.3% de rechazo; y el gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, con 32.1% de apoyo y 63.4% de imagen negativa.

Durante la medición de septiembre, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, protagonizó el mayor incremento respecto al mes anterior, con una subida de 2.7 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, registró la caída más drástica de la región, al ceder 8.9 puntos en comparación con agosto.

Respaldo superior al 50% en el ámbito nacional

Los datos de CB Global Data concuerdan con los hallazgos del estudio recientemente realizado por AtlasIntel para Bloomberg. Esta última medición situó en un 54% la imagen positiva del mandatario colombiano a 30 días de iniciar su administración, frente a un 44% que expresó una percepción negativa.

Asimismo, un 51.8% aprobó de manera directa su desempeño al frente de la Presidencia. La evaluación general del Gobierno nacional llegó al 52.8% de respaldo entre quienes catalogaron la administración como “excelente” o “buena”. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo registró un 53% de favorabilidad y un 43% de opinión negativa.

La encuesta de AtlasIntel se aplicó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 a través del método de reclutamiento digital aleatorio denominado Atlas RDR, sobre una muestra de 1.904 entrevistas y con un margen de error del 2%.

Diferencias demográficas y regionales del apoyo

El análisis detallado del electorado mostró variaciones según el género: el 58% de los hombres consideró que la gestión de De la Espriella era “excelente” o “buena”, frente al 47.9% de las mujeres. La mayor concentración de aprobación se registró entre la población mayor de 25 años.

Geográficamente, la región central —integrada por Antioquia y el Eje Cafetero— encabezó el respaldo a la gestión nacional con un 57.2%. Le siguieron la región Caribe con 56.4%, Bogotá con 54% y el Pacífico con 42.7%, zona donde Iván Cepeda había logrado una victoria mayoritaria en la segunda vuelta electoral.

La afinidad política y religiosa también marcó tendencias marcadas: entre quienes votaron por el líder de Defensores de la Patria, el 98.2% calificó el Gobierno como “excelente” o “bueno”, indicador que bajó al 69.2% entre los encuestados que no votaron. Por filiación religiosa, la favorabilidad alcanzó un 88.5% entre los protestantes, un 55.2% entre católicos y un 51.1% en otras confesiones.

Finalmente, la encuesta identificó la corrupción como el principal problema del país para el 50.5% de los ciudadanos, seguida por la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico con un 48.7%. La situación del sistema de salud preocupó al 40.9%, mientras que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades sumaron 22.7%, y el extremismo político obtuvo un 17.2%.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué posición se ubica la aprobación de Abelardo de la Espriella en Latinoamérica según CB Global Data?
Abelardo de la Espriella ocupa el tercer lugar en la clasificación de septiembre de 2026 de CB Global Data, sumando una imagen positiva del 53,6% y una imagen negativa del 41,6%. El mandatario colombiano avanzó un puesto en comparación con la medición del mes de agosto, en la que figuraba en la cuarta casilla con un 52,4%.
¿Cuáles son los presidentes mejor y peor valorados de la región en el estudio de septiembre de 2026?
Los gobernantes con mayor favorabilidad son Claudia Sheinbaum de México en el primer lugar (69% de aprobación) y Nayib Bukele de El Salvador en el segundo puesto (66,2%). Por el contrario, los presidentes con peor percepción regional son José Raúl Mulino de Panamá (32,1% de aprobación), Delcy Rodríguez de Venezuela (28,8%) y Bernardo Arévalo de Guatemala en el último lugar (28,2%).
¿Qué metodología utilizó AtlasIntel para medir el respaldo del Gobierno en Colombia?
La firma AtlasIntel aplicó el método Random Digital Recruitment (Atlas RDR), consistente en un reclutamiento digital aleatorio en línea. La muestra constó de 1.904 entrevistas realizadas entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, con un margen de error expresado del 2%.
¿Qué margen de respaldo conserva De la Espriella entre quienes votaron y no votaron por él?
El mandatario ostenta un 98,2% de calificación positiva entre los ciudadanos que sufragaron por el movimiento Defensores de la Patria. Dentro del grupo de encuestados que declararon no haber votado por él en las elecciones presidenciales, la evaluación favorable alcanza un 69,2%.

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