Los 90 decretos con los que Abelardo espera sacudir el país desde el 7 de agosto si gana las Presidencia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ya tiene las maletas casi listas para mudarse a la Casa de Nariño. Confía en que este domingo, en apenas dos días, los votos le darán la victoria frente a Iván Cepeda. Pero eso no está escrito todavía.

Mientras llega la hora definitiva, el abogado habla de lo que haría si gana y de sus primeras decisiones. Según contó a El Tiempo, su eventual arranque vendría acompañado de un paquete de 90 decretos con los que buscaría empezar a marcar territorio desde el mismo 7 de agosto.

La apuesta, dijo, tocaría temas como seguridad, economía, salud y educación. La idea es que, mientras su equipo arma la agenda legislativa y teje acuerdos en el Congreso, esos decretos sirvan como la primera señal de hacia dónde quiere llevar el país.

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“Mientras armamos la agenda legislativa, vamos a suscribir el 7 de agosto 90 decretos. En temas de seguridad, económicos, salud y educación”, afirmó.

Uno de los frentes en los que más énfasis puso fue el de la lucha contra los cultivos ilícitos. De la Espriella aseguró que una de sus prioridades será intervenir las cerca de 330.000 hectáreas de coca que, a su juicio, se han convertido en la principal fuente de financiación de los grupos armados y de buena parte de la violencia que golpea a Colombia.

Su fórmula para enfrentar ese problema combinaría fumigación aérea, drones y erradicación manual. Pero precisó que no recurriría al glifosato. En su lugar, planteó el uso de bioherbicidas, insistiendo en que su estrategia respetaría las restricciones impuestas por la Corte Constitucional y el marco legal vigente.

El candidato también dejó entrever que la construcción de su agenda de reformas arrancaría casi de inmediato después de conocerse los resultados. Dice que, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, se tomaría la semana siguiente para organizar ese paquete legislativo. Aunque, por ahora, todo sigue dependiendo de que el domingo las urnas le den la razón.

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“La agenda legislativa la empezaremos a construir tan pronto salgamos de la elección del próximo domingo. Con el vicepresidente tendremos una semana de trabajo con ese propósito. Lo primero que tenemos que hacer es ganar la Presidencia”, afirmó.

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