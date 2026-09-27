“Plan de choque” en salud del Gobierno inició la primera fase con $0,5 billones, ¿cómo funcionará?

Uno de los rostros que sigue reflejando la desidia del Gobierno anterior con el sistema de salud y los pacientes es el de Luz Ángela Parra, a quien Juan Manuel Villamil en vida llamaba “mamá”. El pequeño tenía 11 años cuando murió luego de pasar cinco meses sin que le entregaran el medicamento que le ayudaba a controlar las convulsiones que sufría. Tenía un diagnóstico de enfermedad de Gaucher tipo 3. Su foto salió publicada en estas páginas, así como en las de varios medios de comunicación, como uno más de los 2.563 pacientes con enfermedades huérfanas fallecidos en los últimos cuatro años, según cifras de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer). Hoy —al menos con un horizonte distinto con un nuevo Gobierno— le pide a la ministra de Salud, Ana María Vesga, que el dolor que lleva cargando dos años y “que sé que nunca va a acabar, no se (le) vuelva a presentar a ninguna mamá”. Le puede interesar: Alerta en Medellín por sobreocupación en servicios de urgencias: ya promedia el 160 % Esos casos —al que se le suman otros niños que murieron por la misma razón, como el de Valentina Reyes o Kevin Acosta— fueron los que la ministra Vesga recordó la semana pasada cuando explicó la meta del “plan de choque en salud” del gobierno de Abelardo de la Espriella.

“No queremos niños desatendidos y niños que pierdan la vida por un medicamento: esa es la promesa del Gobierno en estos tres meses cortos que nos quedan con esta primera etapa (...) que está financiada y que operará a partir de la expedición de un manual”, aseguró.

¿Cómo será “plan de choque”?

La ministra Vesga ha explicado que la primera etapa del plan busca tener un “alcance nacional para más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes”. Para realizarlo, el plan de la Administración de De la Espriella echará mano del mecanismo extraordinario de compra de cartera a cero por ciento de interés y con un año como periodo de gracia. La compra de cartera, en palabras sencillas, es cuando el Estado asume las deudas unificadas de alguna entidad. En el caso del sistema de salud, se trata de adquirir las deudas acumuladas de las entidades promotoras de salud (EPS) con hospitales, clínicas y proveedores (instituciones prestadoras de servicios–IPS), lo cual les da a estas últimas alivio financiero y liquidez para garantizar la continuidad en la atención médica. Las organizaciones de pacientes y los gremios de IPS celebraron la decisión.

Para el presidente de la Unión de IPS de Colombia (Unips), Jorge Toro, ese camino “es la única posibilidad de inyectar flujo de caja a la red hospitalaria porque, además de atender el día a día, es también atender a la población represada, entonces la única posibilidad es inyectar recursos”. “Ha dado buenos resultados antes y ahora necesitamos plata para la red”, remató sobre las otras veces que se ha implementado ese mecanismo en Colombia. Por su parte, el director ejecutivo de Fecoer, Diego Gil, respaldó el plan y llamó a que “se ponga en marcha cuanto antes”, al tiempo que reseñó que en el país “muchas” de las 111.000 personas diagnosticadas con enfermedades raras han presentado “daños irreversibles”. “Hemos denunciado casos de fallecimientos que pudieron haberse evitado con atención oportuna”, dijo. Así mismo, agregó que “es indispensable garantizar de manera estructural y sostenida la financiación integral de la atención de esta población. No podemos resolver las interrupciones del hoy para volver a enfrentar las mismas barreras el día de mañana”. Son 1’069.196 pacientes los que el Ministerio de Salud espera atender con el “plan de choque”. Son personas que tienen citas médicas, tratamientos y medicamentos represados. Según explicó Ana María Vesga en el Senado: “Los identificamos uno por uno, con cédula, con todas las EPS en el país intervenidas y no intervenidas”. Esto último tiene el fin de darles liquidez a las EPS que cuentan con contratos con IPS en las que se va a atender a ese grupo de personas con las patologías focalizadas, que son cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH; al igual que población con alta probabilidad de hospitalización y EPOC, asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales y personas con patologías que puedan presentar descompensación.

¿Cuánto costará?

En las cuentas del Minsalud está la inversión de $0,5 billones en tres meses, es decir, de aquí a final de año. Sin embargo, antes de realizar nuevos desembolsos, la entidad considera necesario establecer con mayor precisión el monto real de las obligaciones entre EPS y hospitales y clínicas debido a las diferencias existentes en sus registros contables. La ministra señaló que este diagnóstico permitirá determinar qué deudas corresponden a servicios prestados y definir mecanismos adecuados de financiación. Entre estos se encuentra la actualización de la unidad de pago por capitación (UPC), cuyo cálculo presentó deficiencias en años anteriores, según la Corte Constitucional, y que la administración Petro se negó a hacer. Por ahora, el mensaje que envía el gobierno De la Espriella es priorizar la estabilización del sistema, y no una reforma estructural, al igual que revisar mecanismos de contratación para promover pagos por resultados. Le puede interesar: Las claves del “plan de choque” del Gobierno De la Espriella para salvar el sistema de salud

¿Y la promesa de $10 billones?

Hasta el momento, la única cifra que ha mencionado el Ministerio de Salud es la del medio billón de pesos para la primera fase del plan. No obstante, la cifra “meta” del Gobierno es la que prometió en campaña: $10 billones. Si bien la emergencia del terremoto del 10 de agosto aplazó y cambió los planes, en los corrillos del sector salud se sigue esperando —entre la paciencia de un cambio anhelado y el afán de una crisis del sistema que continúa— esa otra inyección de recursos, aun con la conciencia de la crisis fiscal heredada del cuatrienio pasado. El vocero de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, celebró la iniciativa, pero cuestionó si se sabe de dónde van a sacar esa cifra que prometieron para este plan.

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