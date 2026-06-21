Abelardo De la Espriella, el litigante costeño que se convirtió en ganador de las elecciones presidenciales

El abogado de 47 años llegó a la Presidencia con el movimiento “Defensores de la Patria”, según datos entregados en el preconteo de este domingo en Colombia que lo dan ganador con 12.914.381 (49,66%) versus 12.663.687 sufragios de Iván Cepeda, con el 48,69%.
El jurista es considerado una figura por fuera de la política convencional y promete un giro a la derecha en su mandato.
La vida de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nacido hace 47 años en Bogotá pero criado en Montería, está atravesada por el deseo de cumplir sus sueños.
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Ser presidente de Colombia se hizo realidad este 21 de junio luego de haber ganado las elecciones contra Iván Cepeda. Se han dicho muchas cosas sobre su vida como litigante, empresario y sibarita. Quizá un factor que lo define es una ambición que él mismo ha narrado: hacer dinero, generar riqueza.
“Me la pasaba todo el día viendo la manera de hacer plata”, dijo en su biografía oficial escrita por Ángel Becassino (Abelardo de la Espriella - La pasión del defensor).
“En esa época, tenía diez, once años, a mí me quedaban libres, semanales, más de cien mil pesos. Y con eso, hace veinte años, yo era el dueño del barrio”, decía como producto del manejo de dos kioscos de comida rápida y licor en un lote desocupado del barrio La Castellana de Montería, cuando era apenas un niño de 11 años.
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El periodista de investigación Gerardo Reyes, en su libro sobre Alex Saab —cliente del abogado De la Espriella y señalado testaferro de Nicolás Maduro—, llama la atención sobre las proporciones de ese relato de infancia: si los ingresos que describe corresponden a 1988, equivaldrían hoy a casi cuatro millones de pesos mensuales para un niño de once años.
Ahora que Abelardo se convirtió en presidente de Colombia vuelve el debate sobre su trayectoria como litigante que tuvo un lugar central en la campaña. Hace unas semanas, la periodista de Noticias Caracol Malú Fernández le preguntó sobre una frase suya de 2015 —“Si usted dice que la ética no tiene nada que ver con el derecho, entonces, ¿se puede gobernar sin ética?”— y el candidato le respondió con dureza.
“Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida”; “tú no entiendes la diferencia porque no tienes formación en derecho”, le increpó De la Espriella. La frase alude a una distinción filosófica real entre el derecho y la ética, un debate que tiene siglos de historia y sobre el cual, en un contexto académico y jurídico, De la Espriella tiene razón.
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Pero la pregunta concreta de “¿se puede gobernar sin ética?” tal vez merecía una respuesta más pedagógica y menos agresiva de quien aspira a ser presidente de la República. Quienes lo conocen de cerca destacan aspectos que la caricatura mediática no recoge.
Su fórmula vicepresidencial, Restrepo, lo describe así: “Lo que más me ha sorprendido es su personalidad generosa. Tiene una personalidad que reconoce cómo debe complementarse con los demás para construir un buen gobierno. Eso es la demostración de un estadista”.
Personas de su equipo, bajo reserva, dicen que “no es solo el vacile costeño, es que él es noble cuando uno lo conoce”.