Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Petro le dejó la casa tirada a Abelardo: no hubo empalme

En el proceso de transición se rompieron otras tradiciones, como la reunión en la Casa de Nariño entre ambos presidentes.

  • Tras la suspensión del empalme, el presidente electo De la Espriella inició los “empalmes regionales”. FOTO Cortesía
    Tras la suspensión del empalme, el presidente electo De la Espriella inició los “empalmes regionales”. FOTO Cortesía
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

El proceso de transición entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro rompió varias tradiciones republicanas de Colombia. Además de no ver la foto en la Casa de Nariño del presidente en ejercicio y el electo, el país también se quedó sin el empalme: un proceso en el que el gobierno entrante conoce la realidad que recibe.

Aunque inició, ese proceso quedó en nada luego de un cruce de señalamientos entre los dos sectores y por lo mal perdedor que resultó Gustavo Petro, quien —hasta hoy— no reconoció los resultados de las elecciones y ha sostenido sin pruebas que hubo fraude.

Ante eso, el presidente electo ordenó a su vicepresidente José Manuel Restrepo detener las mesas de empalme con el Gobierno saliente, al que calificó de “corrupto”.

Le puede interesar: Equipo Anticorrupción de De la Espriella pone freno a contratación de última hora y anticipos por $9.000 millones en MinIgualdad

Además, señaló que “mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

La determinación se produjo después de que Petro insistiera en que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda” y en que el triunfo de De la Espriella se habría producido mediante algoritmos desarrollados desde California por empresas de inteligencia privada de Israel.

Abelardo, desde Barranquilla, escaló la situación al calificar al gobierno de Petro como “golpista” y acusó al mandatario y al senador Iván Cepeda de intentar promover un golpe de Estado. “No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, afirmó.

Entre tanto, el Gobierno saliente también suspendió. De la Espriella continuó el proceso con los “empalmes regionales”, mientras Petro hizo lo propio con lo que llamó “empalme ante el pueblo”.

Vale recordar que para entonces el ministro de Hacienda y coordinador del empalme, Germán Ávila, cuestionó el tono utilizado por integrantes del equipo entrante y aseguró que nunca habían enfrentado “un nivel de agresión, ofensas, irrespeto y calumnias” como el registrado durante este proceso.

Desde el 8 de julio, el tradicional empalme quedó en un recuerdo. Y el 5 de agosto, el equipo de De la Espriella presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría denuncias por presuntas irregularidades que superarían los $370.000 millones. Entre los principales hallazgos figura un contrato entre el Ministerio de Defensa y CODALTEC para adquirir 16 sistemas antidrones.

La “contratitis” de Petro

La organización Transparencia por Colombia alertó sobre el volumen de contratación estatal tras el levantamiento de la Ley de Garantías. Según un informe, el Gobierno Nacional suscribió 6.717 contratos por $3,4 billones en 19 días, equivalentes al 45 % de la contratación pública registrada en ese periodo.

El director de esa organización, Andrés Hernández, señaló que, tras levantarse la restricción, “se ha avanzado en la firma de cerca de $7 billones en contratos”, de los cuales $3,4 billones corresponden al gobierno.

Le puede interesar: ¿Qué es la Renovación Católica Carismática, el movimiento detrás del retiro espiritual que hizo Abelardo de la Espriella?

El 66 % de los contratos nacionales se realizó mediante contratación directa. De los 4.409 contratos directos, el 96 % correspondió a prestación de servicios.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se suspendió el empalme entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro?
Se suspendió por acusaciones mutuas: Gustavo Petro desconoció los resultados electorales alegando fraude, mientras Abelardo de la Espriella calificó al gobierno saliente de “corrupto y golpista” y frenó las mesas.
¿A cuánto ascienden las denuncias presentadas por el equipo de De la Espriella?
El equipo del presidente electo radicó denuncias ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría por presuntas irregularidades administrativas que superarían los $370.000 millones.
¿Qué hallazgos reportó Transparencia por Colombia sobre la contratación saliente?
Advirtió la firma de 6.717 contratos por $3,4 billones en solo 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías, con un 66 % ejecutado mediante contratación directa.

Temas recomendados

Corrupción
Política
Presidencia
Procuraduría
Entidades
Contraloría General de la República
Contratos
Gobierno Nacional
Ministerios
Procuraduría General de la Nación
Empalme presidencial
Ministerio de Hacienda
Colombia
Bogotá
Barranquilla
Gustavo Petro
Abelardo de la Espriella
Germán Ávila
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos