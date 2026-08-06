Petro le dejó la casa tirada a Abelardo: no hubo empalme

El proceso de transición entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro rompió varias tradiciones republicanas de Colombia. Además de no ver la foto en la Casa de Nariño del presidente en ejercicio y el electo, el país también se quedó sin el empalme: un proceso en el que el gobierno entrante conoce la realidad que recibe.

Aunque inició, ese proceso quedó en nada luego de un cruce de señalamientos entre los dos sectores y por lo mal perdedor que resultó Gustavo Petro, quien —hasta hoy— no reconoció los resultados de las elecciones y ha sostenido sin pruebas que hubo fraude.

Ante eso, el presidente electo ordenó a su vicepresidente José Manuel Restrepo detener las mesas de empalme con el Gobierno saliente, al que calificó de “corrupto”.

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Además, señaló que “mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

La determinación se produjo después de que Petro insistiera en que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda” y en que el triunfo de De la Espriella se habría producido mediante algoritmos desarrollados desde California por empresas de inteligencia privada de Israel.

Abelardo, desde Barranquilla, escaló la situación al calificar al gobierno de Petro como “golpista” y acusó al mandatario y al senador Iván Cepeda de intentar promover un golpe de Estado. “No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, afirmó.