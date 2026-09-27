El poder detrás de las regiones: así se mueven los enlaces de Abelardo en los territorios

Descentralizar. Esa es una de las mayores promesas con las que inició el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y poco a poco, luego de ciertas decisiones, movimientos y designaciones, lo ha hecho. Una de las muestras más importantes han sido los nombramientos en las regiones.
Aunque el Presidente llegó a la Casa de Nariño con el discurso de acercar el Estado a los territorios, en las últimas semanas esa apuesta comenzó a tomar forma con una serie de figuras que, en la práctica, se han convertido en los ojos y oídos del Gobierno Nacional fuera de Bogotá.
Son gerentes, enlaces y delegados con una característica común: tendrán la tarea de coordinar proyectos, hacer seguimiento a inversiones, articular autoridades locales y, en algunos casos, liderar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La estructura todavía está en construcción –es una de las apuestas nuevas con la que entró esta administración y hace falta la figura administrativa–, pero ya deja ver quiénes son las personas en las que De la Espriella decidió confiar para ejecutar una de sus principales apuestas políticas: sacar las decisiones estatales hasta las regiones.
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