De la Espriella ordena gestionar vuelo humanitario para traer a exmilitar colombiano que necesita doble trasplante de pulmón

El presidente Abelardo de la Espriella respondió al llamado de un hombre que sirvió por más de 20 años en el Ejército Nacional y que hoy enfrenta una grave condición clínica. Se trata de Henry Camargo, un compatriota que padece una afección pulmonar y se encuentra hospitalizado en el Hospital Elmhurst, de Nueva York, Estados Unidos. Lea también: Lucas Murillo superó la cirugía a corazón abierto, pero las siguientes 72 horas serán cruciales para su recuperación Su familia ha hecho todo lo que está a su alcance para lograr su traslado a Colombia y que pueda continuar con su tratamiento, ya que requiere un trasplante de ambos pulmones, pero los recursos no han sido suficientes.

Él es Henry Camargo, exmilitar colombiano. FOTO: cortesía

Postrado en una camilla, Camargo contó a través de un video que sirvió a las Fuerzas Militares durante 22 años y fue herido en tres ocasiones y en medio de combates, pero aquello que vivió no fue impedimiento para cumplir con su misión de servirle a la patria.

La respuesta de Abelardo de la Espriella

“Un país que no cuida a quienes entregaron su vida y su juventud para defender la bandera es un país sin alma ni honor”, respondió De la Espriella al llamado de Camargo. Entérese: ELN obligó a policías secuestrados a revelar fuentes e investigaciones en videos El jefe de Estado anunció que enviará un avión humanitario a Estados Unidos para trasladar al exmilitar a Colombia. Y es que ambos hablaron por videollamada, durante la cual el presidente le prometió que regresará a su país cuanto antes. “Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura batalla contra una grave afección pulmonar—, impartí de inmediato la instrucción a nuestro cónsul en Nueva York de articular todo lo necesario para su vuelo humanitario de regreso a Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De la Espriella también le dijo a Camargo, durante la videollamada, que “no estaba solo” y que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional para todo lo que requiera en relación con su procedimiento médico. “Hermano Henry: te vamos a traer a Colombia para que recibas tu trasplante. Con la bendición de Dios, tu operación será un éxito y allí estaré para visitarte cuando hayas salido adelante”, concluyó el jefe de Estado en su escrito en X. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas