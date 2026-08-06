Rodri elige al Barcelona y deja al Real Madrid sin su gran objetivo

El mercado de fichajes europeo podría tener uno de sus movimientos más sonados en las próximas semanas. Rodri Hernández dio un paso decisivo para convertirse en nuevo jugador del Barcelona, luego de comunicar su aprobación a la Dirección Deportiva azulgrana para incorporarse al proyecto deportivo que lidera Hansi Flick.
Con el visto bueno del internacional español, el conjunto catalán ya tiene autorización para iniciar las negociaciones con el Manchester City, propietario de sus derechos deportivos. Sin embargo, en el Barcelona son conscientes de que no será una operación sencilla, ya que el club inglés no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 50 millones de euros. Desde el entorno azulgrana reconocen que existe un acuerdo con el futbolista, aunque insisten en que el fichaje todavía está lejos de concretarse.