Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Rodri elige al Barcelona y deja al Real Madrid sin su gran objetivo

El futuro de Rodri parece alejarse definitivamente del Real Madrid. El mediocampista español dio el visto bueno para unirse al Barcelona y ahora el club catalán buscará cerrar una compleja negociación con el Manchester City.

  • Rodri, campeón del mundo con España, se decidió por el Barcelona. FOTO GETTY
    Rodri, campeón del mundo con España, se decidió por el Barcelona. FOTO GETTY
  • Rodri elige al Barcelona y deja al Real Madrid sin su gran objetivo
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

06 de agosto de 2026
bookmark

El mercado de fichajes europeo podría tener uno de sus movimientos más sonados en las próximas semanas. Rodri Hernández dio un paso decisivo para convertirse en nuevo jugador del Barcelona, luego de comunicar su aprobación a la Dirección Deportiva azulgrana para incorporarse al proyecto deportivo que lidera Hansi Flick.

Con el visto bueno del internacional español, el conjunto catalán ya tiene autorización para iniciar las negociaciones con el Manchester City, propietario de sus derechos deportivos. Sin embargo, en el Barcelona son conscientes de que no será una operación sencilla, ya que el club inglés no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 50 millones de euros. Desde el entorno azulgrana reconocen que existe un acuerdo con el futbolista, aunque insisten en que el fichaje todavía está lejos de concretarse.

La ofensiva del Barcelona por Rodri tomó fuerza después de conocerse la delicada situación física de Frenkie de Jong. El volante neerlandés continúa sometido a un tratamiento conservador para evitar una cirugía, pero las últimas evaluaciones apuntan a que esa alternativa no ha dado los resultados esperados y todo indica que deberá pasar por el quirófano en los próximos días.

De confirmarse la operación del mediocampista neerlandés, el tiempo de recuperación podría extenderse entre cuatro y cinco meses, un escenario que obligó al Barcelona a buscar un reemplazo de primer nivel para una posición clave en el esquema de Flick.

Rodri elige al Barcelona y deja al Real Madrid sin su gran objetivo

La carrera por Rodri también tuvo como protagonista al Real Madrid. El club blanco había mostrado un fuerte interés en incorporar al actual volante del Manchester City e, incluso, existía un principio de acuerdo con el jugador. Sin embargo, el avance de las negociaciones se fue frenando con el paso de las semanas, situación que aprovechó el Barcelona para tomar la delantera y convencer al futbolista.

Desde el pasado miércoles, en el entorno madridista ya existía pesimismo sobre las posibilidades de cerrar la incorporación del campeón de Europa con España, pues los mensajes que recibían apuntaban a que su prioridad había cambiado y que terminaría vistiendo la camiseta azulgrana.

Ahora, el Barcelona afronta la parte más compleja de la operación: alcanzar un acuerdo económico con el Manchester City. Aunque el sí del jugador representa un paso fundamental, en el club catalán saben que el desenlace dependerá de una negociación exigente con el conjunto inglés, que mantiene una valoración elevada por uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial.

¿Por qué el Barcelona decidió ir por Rodri?
Porque la posible cirugía de Frenkie de Jong lo dejaría fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, lo que obligó al club a buscar un reemplazo de garantías.
¿Qué ventaja tiene el Barcelona sobre el Real Madrid?
El mediocampista español ya dio el visto bueno para unirse al proyecto de Hansi Flick, dejando al Real Madrid prácticamente fuera de la carrera por su fichaje.
¿Qué falta para que se cierre la operación?
El Barcelona debe llegar a un acuerdo con el Manchester City, que no estaría dispuesto a vender al jugador por menos de 50 millones de euros.

Temas recomendados

Real Madrid
FC Barcelona
Futbolistas en el exterior
Rodri
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos