Abelardo de la Espriella promete que donará su salario si llega a la Presidencia: “No voy a aceptar el sueldo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dijo que “no recibirá ni un peso” de su sueldo si llega a la Presidencia de Colombia. Así lo afirmó en una entrevista en la que sostuvo que nunca ha vivido de la “teta del Estado” y que esta vez tampoco lo hará.

“No voy a aceptar el sueldo. No lo quiero, no lo voy a recibir. Se destinará a una obra benéfica o a una fundación, pero no voy a recibir ni un peso”, expresó a los micrófonos de Blu Radio.

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El outsider de la política hará esto del mismo modo en que asegura no recibir dineros para su campaña. “Se ha financiado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea”, afirmó.

De igual modo, mencionó que ha contratado una firma internacional para que le “audite cada peso que entra y sale de la campaña”, pues ha sido enfático en que no tiene intención alguna de llegar a la Casa de Nariño solo por el sueldo, porque para eso es “empresario” y “nunca ha tenido un contrato público”.

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En otra intervención, usó como ejemplo al mandatario Gustavo Petro, de quien afirmó que ha pasado por varios cargos en el Estado a lo largo de su vida, y que eso no significa que haga o no bien su trabajo. “Compararme con un político es injusto, porque yo soy empresario y nunca he vivido de la teta del Estado”, advirtió.