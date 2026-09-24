De la Espriella envía mensaje a la Corte Constitucional: “podemos discrepar, pero nunca desconoceré sus decisiones”

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Girón, Santander, en su primera visita al departamento desde su posesión el 7 de agosto. Desde allí habló directamente a los magistrados de la Corte Constitucional y envió diferentes mensajes a la rama judicial en general.
El discurso se dio por la inauguración del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. El evento reúne a integrantes de la judicatura, a la academia y a expertos nacionales e internacionales.
Su propósito este año es reflexionar sobre cómo el diálogo entre distintos sistemas jurídicos contribuye a fortalecer la justicia constitucional, y sobre la relevancia de la Corte Constitucional de Colombia en esta conversación.