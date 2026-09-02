Así planeaba el ELN un segundo atentado en Norte de Santander: Ejército frustró ataque con carro bomba

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Ejército Nacional neutralizó una “posible acción terrorista del ELN” en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Según comentó, se localizó un vehículo robado que dio positivo para tener material explosivo.
“¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta! Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, expuso el primer mandatario.