A Los Pachenca se les cierra el cerco: van más de 13 capturados y aumentan operativos con la DEA

La captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, la cónyuge de uno de los máximos líderes de “los Pachenca”, Fredy Castillo Carrillo (“Pinocho”), marca el golpe más reciente de las autoridades contra la organización criminal que instigó el paro armado en la Costa Caribe.
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El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves: “Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (‘los Pachenca’). En Santa Marta y Ciénaga, la Policía y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista ‘Pinocho’, cabecilla principal de la estructura. Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de $29 millones. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de ‘Pinocho’”.
En la segunda operación, denominada Kratos, la Dirección Antinarcóticos, con apoyo de la DEA, “capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. La investigación estableció una conexión de esta organización con el cartel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia EE. UU. y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, reportó el jefe de Estado.