“(...) ya que estoy aquí hablando, pues quiero decirles a todos los ministros actuales que se pongan pilas, porque a cualquiera de ellos les puede pasar lo que me pasó a mí. Yo hago ese llamado, porque a veces uno cree que es solamente creer que se sabe o que uno conoce del cargo, sino que es también saber que los delincuentes y los malandros no le hagan a uno las ‘jugaditas’ o no le hagan a uno las hamponerías que hicieron este red de contratistas en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Así que ministros del Pacto Histórico, pilas con eso, porque a ustedes les puede pasar lo que me pasó a mí”.

Publicidad

Por lo demás, Abudinen evadió las respuestas concretas a preguntas sobre su posible interés en aspirar a la alcaldía de Barranquilla o la gobernación del Atlántico y su relación con la casa Char. Lo que sí reiteró es que su conciencia está tranquila y que el escándalo que sacudió al país y dejó a millones de niños sin conexión a internet no la desvela, porque sigue asegurando que no tuvo nada que ver.