Inmenso cargamento de más de 8,6 toneladas de marihuana de las disidencias fue incautado en La Plata, Huila

En una de las operaciones más grandes contra el narcotráfico en los últimos cuatro años, el Ejército Nacional y la Policía decomisaron 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína en el departamento del Huila. El cargamento pertenecía a la estructura criminal Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de Iván Mordisco.

La droga fue hallada en la vereda Panorama, municipio de La Plata, oculta en pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque que fue abandonado por su conductor al detectar los controles militares. El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, el Grupo Liviano de Caballería N.° 6 y la Policía Antinarcóticos.

Lea también: Incautan cerca de tres toneladas de marihuana en carretera entre Huila y Caquetá

Las autoridades señalaron que la incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis individuales de marihuana, lo que significa un golpe directo a las redes de microtráfico internacional y a la financiación de estructuras armadas ilegales.