x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Inmenso cargamento de más de 8,6 toneladas de marihuana de las disidencias fue incautado en La Plata, Huila

El cargamento incautado habría alcanzado más de 11.000 millones de pesos en el mercado internacional.

  • Los paquetes incautados por las autoridades. FOTO: CORTESÍA
    Los paquetes incautados por las autoridades. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
26 de agosto de 2025
bookmark

En una de las operaciones más grandes contra el narcotráfico en los últimos cuatro años, el Ejército Nacional y la Policía decomisaron 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína en el departamento del Huila. El cargamento pertenecía a la estructura criminal Hernando González Acosta, parte del Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de Iván Mordisco.

La droga fue hallada en la vereda Panorama, municipio de La Plata, oculta en pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque que fue abandonado por su conductor al detectar los controles militares. El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, el Grupo Liviano de Caballería N.° 6 y la Policía Antinarcóticos.

Lea también: Incautan cerca de tres toneladas de marihuana en carretera entre Huila y Caquetá

Las autoridades señalaron que la incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis individuales de marihuana, lo que significa un golpe directo a las redes de microtráfico internacional y a la financiación de estructuras armadas ilegales.

El desarrollo de la operación

La operación se realizó gracias a la inteligencia militar desplegada en el suroccidente del Huila, donde se mantiene presencia constante de patrullas móviles y puestos de control. Estos dispositivos obligaron al conductor del camión a abandonar el vehículo y huir por un barranco al notar la presencia de las tropas.

Posteriormente, con apoyo de la Policía Judicial y la Policía Antinarcóticos, se registró el automotor bajo protocolos de seguridad, encontrando el cargamento oculto entre pacas de heno. El hallazgo fue catalogado como la incautación terrestre más grande del Ejército Nacional en los últimos cuatro años.

El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada, destacó que esta acción refuerza el compromiso de la institución con la seguridad regional. “Se logró una incautación histórica en el departamento del Huila y la más grande del Ejército en este periodo”, aseguró.

La incautación afecta directamente las finanzas de la estructura criminal Hernando González Acosta, uno de los brazos operativos del Bloque Central Isaías Pardo, vinculado al control de rutas ilegales y al tráfico internacional de estupefacientes.

Además de la pérdida económica, el Ejército subrayó que este resultado fortalece la ofensiva nacional contra las economías ilícitas y contribuye a reducir los riesgos de violencia asociados a estas actividades en el sur del país.

El Ejército Nacional indicó que continuará con operaciones sostenidas para cerrar corredores ilegales en los departamentos del Huila y Cauca, con el objetivo de impedir el traslado de cargamentos similares. “Patria, honor y lealtad. Nuestro compromiso es Colombia”, concluyó el coronel Herrera.

Le puede interesar: ¡Doloroso! Así fue el temible ataque de las disidencias que dejó 6 muertos y 71 heridos frente a base aérea en Cali

Temas recomendados

Actividades ilegales
Drogas
Marihuana
Disidencias de Farc
Proceso de paz con disidencias de las Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Antinarcóticos
Narcóticos
Colombia
Huila
Iván Mordisco
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida