Primicia | Angie Rodríguez pondrá 49 nuevos cargos “corbata” para Presidencia y el Fondo de Adaptación

Bajo este Gobierno es recurrente decir que impera el “fuego amigo” entre funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro. Sobre todo en la Casa de Nariño, el corazón del poder, donde se han turnado el mando varias personas con cuestionamientos. La protagonista actual de uno de esos frentes abiertos por la disputa del poder es Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al mismo tiempo gerente encargada del Fondo de Adaptación. La función oficial del Fondo es ser “la entidad con la facultad de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña”. En la práctica, tiene una bolsa de presupuesto anual de $668 mil millones de pesos y una planta provisional que permite hacer contrataciones con facilidad. Sin embargo, se considera que el carácter del Fondo es más técnico que político, aunque ha primado más lo segundo recientemente.

EL COLOMBIANO conoció en primicia que Angie Rodríguez habría dado la orden de sacar a 15 personas del Fondo de Adaptación el 1 de enero de este año, varios de ellos que han trabajado desde los gobiernos Santos y Duque y otros bajo este Gobierno. “Sin decirnos absolutamente nada, solo los que no estábamos en la resolución pues ya no hacíamos parte del Fondo (...) Se pierde memoria técnica de la entidad, que está haciendo muy mal manejada”, dice una funcionaria saliente bajo reserva. Al mismo tiempo que Rodríguez tomaba esa decisión, ya alistaba el nombramiento de otras 30 personas como reemplazo en el Fondo. Incluso, según fuentes, va a contratar más durante este mes antes de que empiece una de las condiciones de la vigencia de la Ley de Garantías, que empezó a regir desde el pasado 8 de noviembre. Es decir, que antes del 31 de enero están corriendo varias entidades para entregar contratos y hacer nombramientos porque esa ley prohíbe hacerlo previo a las elecciones (legislativas en marzo y presidenciales en mayo, en caso de segunda vuelta, en junio). Según la Función Pública, desde esa fecha no se puede “celebrar contratos de manera directa sin convocatoria pública, desde el 31 de enero de 2026”. Por eso es que en varias entidades, según denuncias recientes, están corriendo para “raspar la olla” y entregar contratos previo a elecciones. Es el caso del Ministerio de Igualdad, TIC, Salud, la Adres y hasta en algunas EPS intervenidas como Famisanar. En este caso, con el Fondo de Adaptación, los nuevos nombramientos de la gerente encargada ya están confirmados. Según fuentes corresponden a personas “muy cercanas” a Rodríguez, quien no quiere saber nada de Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y hasta hace poco gerente encargado de ese fondo. Sobre esto, ha habido varios episodios de pelea entre ambos y denuncias públicas de presuntos malos manejos durante la gestión de Carrillo. El funcionario se ha defendido diciendo que obedecen a ataques personales y hasta presunto acoso laboral por parte de la mano derecha del presidente Petro; incluso, Carrillo ha sugerido que detrás de esas supuestas denuncias estaría detrás el ministro del Interior, Armando Benedetti, cercano a Rodríguez. Lo cierto es que estos nuevos 30 contratos en el Fondo hacen parte de una supuesta “reorganización de la entidad” faltando menos de siete meses para que termine el actual mandato presidencial. Pero las razones de acelerar esta contratación irían más allá de las elecciones.

Los nuevos 19 asesores en Presidencia, ¿por qué el afán?

Al mismo tiempo, solo esta semana, es decir desde el martes 6 de enero, en la página de aspirantes de la Presidencia se han subido 19 hojas de vida para cargos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Corresponden a hojas de vida de funcionarios y funcionarias que aspiran a ser asesores en varios grados, lo que implica una escala salarial amplia. Según fuentes de Palacio, el presidente Petro no estaba enterado de esos nuevos nombramientos, lo que habría generado molestia. Haciendo un repaso a las hojas de vida, se trata de funcionarios que han pasado por otras entidades bajo este Gobierno, con algunas conexiones o cercanía a Rodríguez. Entre los pasillos de la Casa de Nariño, sobre todo funcionarios de carrera, ven con preocupación esa alta rotación sobre todo teniendo en cuenta que Gobierno Petro le quedan pocos meses en el poder.

Algunos de los 19 nombramientos que hará Rodríguez en el Dapre.

¿Cuál es la justificación?

Este diario habló con personas de círculo de Rodríguez bajo reserva para incluir su versión en esta nota. Alegan que los 19 nombramientos en el Dapre “es algo normal”. En el caso de los 30 nuevos cargos en el Fondo de Adaptación señalan que “allá había corbatas y necesitamos personal idóneo que salve esa entidad de tanta corrupción. Eso es lo que los tiene alertas”. Dicen que no hay ningún delito y que incluso Rodríguez pediría “apoyo de universidades para que referencien (sic) gente buena y técnica”. Esas fuentes también le dijeron a este medio que habrá más nombramientos este mes además de los 30 en esa entidad “estaba politizada y con corbatas. Eso debe ser técnico”, sostienen. Sin embargo, las personas con las que hablamos que salieron de esa entidad dicen lo contrario. Que estos nuevos cargos, realmente, son “corbatas” y que sacaron a técnicos que llevaban bastante tiempo.

La salida del jefe financiero de Presidencia: “no puedo renunciar a mis principios”

Como telón de fondo, este mismo viernes, EL COLOMBIANO también reveló que Rodríguez sacó a Sergio Beltrán, director financiero de Presidencia, un cargo clave en esa entidad. El funcionario se despidió de su equipo de trabajo hoy diciendo, al final del chat: “Quiero que sepan que la única razón por la cual me voy de esta manera intempestiva de la entidad, es por algo muy simple pero valioso para mí y es que puedo renunciar a los privilegios pero nunca a mis principios. Gracias por todo y mis mejores deseos siempre”, concluye la comunicación. El motivo principal de su salida serían, según fuentes, “diferencias profundas” con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. El presidente Gustavo Petro estaría al tanto de esas quejas. Pero fuentes cercanas a Angie Rodríguez dicen lo contrario, señalan que el funcionario sale porque “pasa a algo mejor” y que ambos tienen una buena relación, incluso de admiración. Sin embargo, inquieta que el mensaje de renuncia porque habla de una salida repentina y de la renuncia a ciertos principios.