Primicia | Angie Rodríguez pondrá 49 nuevos cargos “corbata” para Presidencia y el Fondo de Adaptación

Bajo este Gobierno es recurrente decir que impera el “fuego amigo” entre funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro. Sobre todo en la Casa de Nariño, el corazón del poder, donde se han turnado el mando varias personas con cuestionamientos. La protagonista actual de uno de esos frentes abiertos por la disputa del poder es Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al mismo tiempo gerente encargada del Fondo de Adaptación.
La función oficial del Fondo es ser “la entidad con la facultad de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña”.
En la práctica, tiene una bolsa de presupuesto anual de $668 mil millones de pesos y una planta provisional que permite hacer contrataciones con facilidad. Sin embargo, se considera que el carácter del Fondo es más técnico que político, aunque ha primado más lo segundo recientemente.