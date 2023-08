37 años de cárcel para el asesino de Natalia Castillo, periodista de la ONU

Según las investigaciones de la Fiscalía, los asaltantes se subieron a un vehículo que los esperaba y llegaron hasta el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. En el proceso penal, el análisis de videos de cámaras de seguridad fue determinante para establecer la responsabilidad de “Ángelo”, así como de su cómplice, Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porki.

El ente acusador demostró que horas después del hurto se registraron varios retiros y movimientos en las cuentas bancarias de Cindy Natalia Castillo Preciado. El material de prueba aportado evidenció que dichas transacciones fueron realizadas por Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky, quien aceptó su participación en los hechos.

“Me encontraba en mi casa y a las 4 de la mañana Efraín me llamó para que hiciera un retiro desde un cajero automático. Me dijeron que había una cantidad y que me iban a dar una comisión”, dijo alias Porki durante un interrogatorio y agregó que “solo me dijo que Ángelo Rolando y unos amigos habían conseguido el celular y que debía retirar 600.000 pesos”

Además de la coautoría en el homicidio, Colina Lugo fue encontrado responsable de los delitos de hurto calificado y agravado; hurto por medios informáticos, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.