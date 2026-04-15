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Los 13 puntos críticos del conflicto armado que afectan a Colombia, según los militares

El Clan del Golfo y las disidencias de “Calarcá”, que están en mesas de paz, participan en seis de esas disputas criminales.

  • En los primeros 100 días de 2026, las Fuerzas Militares capturaron a 3.421 miembros de los grupos armados. FOTO: CORTESÍA DE LAS FF.MM.
    En los primeros 100 días de 2026, las Fuerzas Militares capturaron a 3.421 miembros de los grupos armados. FOTO: CORTESÍA DE LAS FF.MM.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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En Colombia hay 13 conflictos focalizados entre grupos armados ilegales que están generando zozobra en la población y mantienen en alerta a las autoridades, dado que producen homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, masacres y desapariciones.

Esta es una de las conclusiones del informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo Alejandro López Barreto.

El documento presenta un mapa de Colombia, en el que se observa una concentración de dichos conflictos en la Costa Pacífica y en la frontera con Venezuela.

Los siguientes son los enfrentamientos, según el análisis de las Fuerzas Militares:

1). En Norte de Santander: hay choques entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

En ese departamento, además, hay una disputa entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

2). En el sur de Bolívar: ahí la disputa, que también afecta al Nordeste de Antioquia, es entre el Clan del Golfo contra el frente 4 del EMBF y el ELN.

3). Bajo Cauca antioqueño: aquí se repiten los mismos actores criminales del anterior, lo que refleja que esa guerra está en proceso de expansión. En este punto, ya no es el frente 4 sino el 36 del EMBF el que está involucrado.

4). Arauca: en este departamento fronterizo hay dos disputas activas, la del ELN contra el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”); y la del ELN contra la Segunda Marquetalia, otra disidencia fariana que lidera Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.

5). Vichada y Guainía: en estos dos departamentos están en pugna el ELN y la Segunda Marquetalia; el control de la minería de coltán es uno de los motivos.

6). Chocó: en este departamento el conflicto es entre el Clan del Golfo y el ELN, el cual se concentra en especial en el sur, cuyas poblaciones padecen confinamientos a menudo por cuenta de los paros armados que orquesta la guerrilla.

7). Cauca: uno de los departamentos más afectados por el terrorismo, con frecuentes atentados con bombas que perjudican a la población civil. Allí el conflicto involucra al EMC, el ELN y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.

8). Nariño: en este departamento, fronterizo con Ecuador, la lucha criminal está entre el EMC de “Iván Mordisco”, la CNEB y una facción nueva que saltó a escena en 2025, la cual se hace llamar Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

9). Putumayo y Caquetá: en estas dos regiones los principales actores armados con disidencias de las Farc, el EMC, la CNEB (en especial una de sus vertientes, los Comandos de Frontera) y el EMBF.

10). La Guajira y Magdalena: en esta región la disputa es entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

11). Valle del Cauca: este importante departamento del Pacífico sufre por la contienda entre cuatro grupos delincuenciales, el EMC, el ELN, el Clan del Golfo y el frente 57 de la Segunda Marquetalia.

12). Guaviare: aquí el conflicto está en cabeza de “Iván Mordisco” y su EMC, con su antiguo socio “Calarcá” y su EMBF.

13). Meta: aquí participan también los grupos de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, a los cuales se suma la Segunda Marquetalia.

Haciendo un análisis de estos escenarios, el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de “Calarcá”, está presente en seis de los 13 conflictos, y eso que desde finales de 2023 está en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Es el mismo número de conflictos en los que está inmerso el Clan de Golfo, que también participa en una mesa de conversaciones con la Casa de Nariño, en Catar, desde 2025.

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