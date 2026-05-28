¿Tiene ansiedad electoral? Le contamos qué es y cómo afrontarla

Las elecciones –en cualquier democracia– pueden ser estresantes y hay muchas razones. Según detalló el Dr. Chris Mosunic, PhD, RD, MBA, en la web de Calm, (la app diseñada para mejorar la salud mental, reducir el estrés y aliviar la ansiedad), la más relevante tiene que ver con la incertidumbre de que los resultados determinen “quién tomará decisiones importantes para el país; decisiones que afectan nuestra vida diaria y, en última instancia, el futuro”.
Puede leer: Jóvenes con depresión reciben terapia a través de avatares de anime en Japón
A la gente que vota le preocupa cómo los resultados de las elecciones pueden afectar la vida, el trabajo y los servicios básicos que una población debe tener, como el acceso a la salud y a la educación. Eso sumado a la cantidad de noticias que recibe a diario del tema, en medios tradicionales, en redes sociales, una avalancha también de noticias falsas, el algoritmo de su celular entregándole información electoral y hasta los chats y discusiones familiares sobre el tema genera varios síntomas que afectan la salud mental.
En realidad, el término ansiedad electoral no está documentado en la psicología científica, sino que “es un término que quizá surgió desde el periodismo para explicar de repente una sensación de intranquilidad e incertidumbre frente a unas contiendas electorales”, le explicó a EL COLOMBIANO Martín Alberto Velarde Borjas, representante regional del Campo Psicología Clínica del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic.