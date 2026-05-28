¿Tiene ansiedad electoral? Le contamos qué es y cómo afrontarla

Las elecciones –en cualquier democracia– pueden ser estresantes y hay muchas razones. Según detalló el Dr. Chris Mosunic, PhD, RD, MBA, en la web de Calm, (la app diseñada para mejorar la salud mental, reducir el estrés y aliviar la ansiedad), la más relevante tiene que ver con la incertidumbre de que los resultados determinen “quién tomará decisiones importantes para el país; decisiones que afectan nuestra vida diaria y, en última instancia, el futuro”. Puede leer: Jóvenes con depresión reciben terapia a través de avatares de anime en Japón A la gente que vota le preocupa cómo los resultados de las elecciones pueden afectar la vida, el trabajo y los servicios básicos que una población debe tener, como el acceso a la salud y a la educación. Eso sumado a la cantidad de noticias que recibe a diario del tema, en medios tradicionales, en redes sociales, una avalancha también de noticias falsas, el algoritmo de su celular entregándole información electoral y hasta los chats y discusiones familiares sobre el tema genera varios síntomas que afectan la salud mental. En realidad, el término ansiedad electoral no está documentado en la psicología científica, sino que “es un término que quizá surgió desde el periodismo para explicar de repente una sensación de intranquilidad e incertidumbre frente a unas contiendas electorales”, le explicó a EL COLOMBIANO Martín Alberto Velarde Borjas, representante regional del Campo Psicología Clínica del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic.

Lo que sí es claro es que justo en esta época preelectoral se incrementan las sensaciones de incertidumbre e intranquilidad, pero también se siente miedo, “porque a pesar de que uno pueda estar –hasta cierto punto– convencido de cuál puede ser el resultado electoral, siempre está la posibilidad de perder la elección. Hay un miedo de que el plan o el proyecto de vida que uno tiene anclado al país se pueda estropear porque se pierda una elección. Y estos sentimientos de intranquilidad, de incertidumbre, de ansiedad, también pueden conducir a emociones de ira, de rabia, que son muy notorios en redes sociales y en las interacciones familiares”, explica el doctor Velarde. Ese estrés que se genera previo a unas elecciones puede decantar en síntomas claros como sentirse constantemente preocupado o nervioso, problemas para dormir o cambios en los patrones de sueño, dificultad para concentrarse, mayor irritabilidad o enfado y hasta dolores físicos como de cabeza, de estómago u otros dolores y molestias que suelen estar asociadas a la ansiedad. Puede leer: ¿El estrés crónico nos hace menos inteligentes? Esto dice la ciencia

“Y es que no es solamente una elección, sino lo que implica una elección y lo que se dice alrededor de la victoria o de la derrota de un partido u otro frente a esa elección y lo que viene luego; en algunos casos, esa experiencia es abrumadora”, detalla el psicólogo. Un punto importante para el doctor Velarde es que debemos ser conscientes de que todos los partidos manejan las intenciones de voto manipulando las emociones. “Entonces todo este vaivén emocional que una persona pueda estar experimentando puede ser producto no solo de la noticia en sí, sino de cómo se presenta la información”, agregó.

¿Qué hacer si estas elecciones le están generando estrés?

La primera recomendación de los especialistas es reducir el tiempo en pantalla en las redes sociales que para el doctor Velarde, las redes y sus algoritmos “están hechos para suscitar emocionalmente algunos estados de inquietud, de nerviosismo, de rabia, de euforia. Una distancia saludable de las redes sociales puede ser una forma de calmar esa ansiedad”. “Tómate descansos regulares y aprovecha el tiempo para hacer algo agradable y relajante, como leer un libro, ver una película o pasar tiempo con amigos”, dicen desde Calm. Añade el psicólogo que estas redes son caldo de cultivo de noticias falsas, de desinformación y, por eso, si quiere estar bien informado, es mejor buscar fuentes confiables: “En los tiempos de nuestros padres estaban los periódicos de siempre. Esa era en su momento la única fuente de esa información que muchas familias tenían. La idea es que la gente busque informarse con el periódico, noticiero o canal más confiable que consideren y así evitar la sobrecarga”. Le puede interesar: ¿La soledad afecta la salud igual que el tabaquismo?: Esto dice la ciencia sobre las relaciones virtuales Cuando se sienta ansiedad, la respiración profunda puede ser ayuda para la calma. Calm recomienda que en varios momentos del día simplemente se siente o acueste cómodamente, cierre los ojos e inhale profundamente por la nariz. “Mantenga la respiración un momento y luego exhale lentamente por la boca. Repita esto varias veces hasta que empiece a sentirse más relajado”. Otra recomendación es hacer ejercicio: “esta puede ser una excelente manera de reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo”. Da un paseo corto, estírate o baila al ritmo de tu música favorita para despejar la mente y sentirte mejor”, precisan desde Calm.

Cuando se destapan problemas familiares a raíz de procesos electorales, el doctor Velarde considera que esto es hoy una cortina de humo para unos problemas que ya vienen existiendo entre familia: rivalidades entre hermanos, roces entre padres e hijos o madres e hijos. La recomendación es solucionar los problemas de base y no enfrascarse en discusiones sin sentido. Es importante reiterar que la vida no son blancos y negros, “no existe tal cosa como buenos y malos. Yo creo que la vida, la política, la situación económica y sociopolítica de un país es más compleja que decir: ‘unos son buenos y otros son malos’. Creo que es importante entender que en lo probablemente malo hay algo de bueno y en lo bueno también puede haber algo de malo y eso nos puede ayudar a afrontar cosas como la intolerancia, la polarización y es importante escucharnos y darnos el beneficio de la duda para poder entendernos y encontrar puntos en común que nos permitan construir un país”, concluyó el psicólogo.

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