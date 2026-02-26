“Seguiré enfocada en la travesía de mi propia existencia”: Mónica Meira sobre Travesía por la zona tórrida, su nueva exposición en Medellín

Aunque es de origen argentino y nació en Londres, Mónica Meira, al igual que su obra, es colombiana. Considerada una de las maestras de la pintura contemporánea del país, suma ya más de cinco décadas de trayectoria, en las que se ha movido entre el dibujo y el grabado, y ha explorado distintos estilos y temáticas.
El paisaje es el tema central de Travesía por la zona tórrida, su más reciente exposición en Medellín, disponible en la Galería La Cometa. Son 18 piezas, realizadas en los últimos cinco años, las que integran esta muestra, en la que Meira se aproxima al páramo y al territorio, que considera “una construcción cultural heredada de modos históricos de mirar y ordenar el espacio, atravesados por la presencia humana. Pintarlo es una forma de pensar desde la experiencia de reorganizar un lugar a partir de la percepción y la memoria”.
Fue en los años cincuenta cuando llegó a Colombia, donde más tarde estudiaría arte en la Universidad de los Andes y participaría en sus primeras exposiciones colectivas. En su trabajo, en el que se destaca el uso del acrílico –como ocurre en las piezas de esta exhibición–, suelen ser protagonistas la figura humana y la naturaleza: es frecuente encontrar, en medio de montañas, lagos o escenarios majestuosos, siluetas que, si bien a veces plantean una relación del ser humano con el entorno en el que está inmerso, en otras ocasiones generan la impresión de ser un simple espejismo plasmado en el lienzo.
EL COLOMBIANO conversó con la artista sobre esta exposición y sus proyectos por venir.